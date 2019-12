Hver eneste krone teller for langsiktigheten til Tine

Det er lett å forstå at det er mye følelser og engasjement rundt saken, men det er også viktig at debatten skjer på riktig grunnlag.

Det har blitt utarbeidet en grundig rapport av tillitsvalgte og ledelse for å se på effekten av å endre på dagens løsning. Gruppa er enig om at ut ifra et økonomisk perspektiv er det lønnsomt å endre arbeidstiden på Heimdal.

7,5-timers dag ble også preferert foran 6,5-timers dag med tanke på lønnsomhet i driften, mens de tillitsvalgte i gruppen mente løsningen med 6,5-timers dag var å foretrekke grunnet liten økt gevinst med en ekstra time.

Tine er akkurat nå i en situasjon hvor vi opplever sterkere konkurranse og økt import, et synkende melkekonsum og et krevende marked. I dette markedet teller hver eneste krone, ja hvert eneste øre.

Vi er eid av melkeprodusenter over hele landet som stoler på og forventer at vi gjør alt i vår makt for å sikre langsiktighet for dem, for kommende generasjoner som skal overta gårdsbrukene og ikke minst for å skape et levende Norge. Det er oppdraget vårt.

Det var en forutsetning da 6-timersdagen ble innført, at effektiviteten skulle være minst like høy eller høyere. Det har vi dessverre ikke fått til, og da må vi, alle sammen, også ta konsekvensene av dette. Konsekvensen av det motsatte er langt mer drastisk over tid. For både ansatte og bønder over hele landet.