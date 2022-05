Hvem vil flytte til en vindkraftkommune?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Men nei, i prognosene for den langsiktige norske energiproduksjonen er landbasert vindkraft tiltenkt en ikke ubetydelig rolle. Lokal motstand vil en overkomme ved å gi kommunene en større del av det økonomiske utbyttet fra kraftproduksjonen. Men, og det er viktig – penger løser ikke det grunnleggende problemet.

Natur og landskap vil være like vandalisert, og innbyggernes livskvalitet og trivsel like redusert om kommunestyret ender opp med et større eller mindre flertall. Det lar seg ikke gjøre å anlegge et landbasert vindkraftverk skånsomt. Kommunestyrenes sammensetning og oppfatning vil være tidsavhengig. Det er langt fra sikkert at framtidige innbyggere vil se vindturbinene som en klok investering.

Det regjeringsoppnevnte Demografiutvalget har vist at vi står foran en økende forgubbing av distriktskommunene. Flyttestrømmen fra utkant til sentrale strøk har «tørket ut». Skal bygdene overleve er de fullstendig avhengig av en omvendt flyttestrøm fra byene til bygdene.

Lett adkomst til skole- og barnehage sammen med velferdstilbud, vil ofte være en forutsetning for flytting ut i distriktene, men det er ikke drivkraften. De nevnte tilbudene vil som regel dekkes like bra eller bedre i byene.

Flere undersøkelser, senest «Unges motivasjon for å bo i distriktene» fra Kompetansesentret for distriktsutvikling, viser at lett adgang til intakt natur, skårer svært høyt blant unges motiver for flytting fra sentrale til mindre sentrale strøk.

Men det er de fattige utkantkommunene som fristes til å selge arvesølvet til vindkraftutbygging. De mangler en «Markalov» mot tung, teknisk utbygging som vår hovedstads innbyggere nyter godt av. Det må kunne stilles spørsmål om dette er noe våre myndigheter moralsk kan forsvare?

Vi vil ikke nå klimamålet for 2030. Det skyldes ikke mangel på kraft. Det skyldes manglende framdrift i elektrifiseringen. Vindkraft har blitt framstilt som en vitalisering av norske distriktskommuner.

Det er feil, landbasert vindkraft har gjort, og vil fortsatt gjøre, bygdene til et mindre tiltrekkende og godt sted å bo. Vil virkelig Ap og særdeles Sp gå inn for en slik fortsatt naturrasering, og – samtidig bidra til at det kulturelle grunnlaget for det enkle, norske friluftslivet forvitrer?

Vi er verdensmestre i sløsing med strøm. Energieffektivisering står høyt i alle andre land enn Norge. Som påpekt av Karoline Nystrøm i Schneider Electric Norge, nylig kåret til «Årets kraftkvinne», kan det beviselig skaffes 50.000 nye årsverk i energieffektivisering, og dette i en bransje hvor det kan startes i morgen fordi det ikke er noen konflikter.

Det er vanskelig å skjønner hvorfor dette ikke kommer på agendaen i motsetning til vindparker som ligger veldig langt fram i tid og hvor det er store konflikter.