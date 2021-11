Hvem var der først - plenen eller utmarksbeitet?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Om jeg googler plen eller gressplen kommer det bare opp en haug med gode råd for alt mulig som kan kjøpes og selges og alt det du må gjøre for å ha en perfekt plen.

Googler jeg det engelske ordet for det, lawn, så kommer det opp en lang historie om lawn. Det er bare å lese wikipedia. Uansett plenens historie, utmarksbeite var der først.

Det var veldig få plener i min barndom. Det var villaer som hadde plen rundt. Jeg vokste opp i et gammelt skipperhus med en liten forhave og en bakgård. På gården som min mormor og morfar hadde hatt var det kviger og stutekalver i utmarka. Det var rips, solbær, frukttrær i hage rundt huset, det var noe grass, men ingen plen og plenklipper.

I den engelske Wikipedia står det at før det kom mekaniske plenklippere så var plener bare for overklassen fordi det var så arbeidsintensivt å holde en plen.

Det er som om verden er snudd på hue. For hva skal vi med plen og hva skal vi med ferdigplen? Vi kan da vel klare oss helt bra uten, slik vi gjorde en gang. Men husdyr må ha mat om vi skal få mat.

Når Buskerud Ferdigplen AS anlegger areal til produksjon av ferdigplen, må de vel ha sett seg rundt. Noen må vel ha gitt tillatelse til arealbruken deres.

Utmarksbeite var vel ikke noe som kom etter at ferdigplendyrkinga kom?

«At tre kyr og tre kalver kan ødelegge for slike beløp, det kan snu opp ned på hverdagen for folk», sier Per Øyvin Sola i Nationen nylig.

Det er da utrolig at tre kyr og tre kalver kan ødelegge 65.000 kvadratmeter. Det virker uhørt at en bonde som har dyr på utmarksbeite skal betale 800.000 kroner i erstatning for at intetanende kyr har tråkka på plen som skal selges.

Er det uttrykk for hvordan primærnæringa blir sett på?