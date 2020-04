Hvem skal jobbe i landbruket?

Vi står i en svært spesiell situasjon. Landbruket er ikke uberørt. Denne våren er det ikke jordbruksforhandlingene som har fått flest overskrifter. Det er det mangel på arbeidskraft som har. Den innvandrete hovedsakelig. Regjeringen har handlet raskt og har tilrettelagt for at utenlandsk arbeidskraft får bli, at EØS-arbeidskraft får komme inn til landet, og ikke minst forsøkt å gjøre det attraktivt for nordmenn å jobbe i landbruket. I hvert fall for de som er permittert. Tiltakene kan imidlertid ikke tilsløre den underliggende utfordringen arbeid i landbruket står overfor: lav lønn og lønnsomhet. Det er det ikke kommet tiltak for.

Min første sommerjobb var å plukke jordbær, luke ugress og høste grønnsaker for en av bøndene på Ringheim på Voss. Jeg husker det som en flott jobb som fikk meg opp om morgenen, samtidig som mye av dagen var igjen til sommeraktivitet når arbeidet var gjort. Jordbærpikene kaller NRK jentene i et kort arkivklipp som plukker jordbær i Lensvik på 70-tallet. I kommentarfeltet deler mange gode minner fra tiden i åkrene.

Gjennom de siste ti, tjue og kanskje tretti årene vet vi at det ikke er så mange nordmenn som har gårdsarbeid som sommer- eller deltidsarbeid. Hva er årsaken til det? Er det mangel på tilbud eller etterspørsel etter denne typen arbeid for norske ungdommer? Har gårdene eller arbeidet endret seg vesentlig?

Ifølge en rapport fra Ruralis (2017) utfører arbeidsinnvandrere stadig mer av arbeidet på norske gårder, og lengden på engasjementene øker. Bruk av arbeidsinnvandrere øker i alle produksjoner. En av fem melkeprodusenter benytter seg av arbeidsinnvandring, litt færre i annen husdyrproduksjon, mens også skogbruket har behov for innleid arbeidskraft fra utlandet. Høyest andel brukere er det i frukt- og grøntsektoren.

I en studie som Marie Holm Sletbak, Johan Fredrik Rye og undertegnede publiserte i 2018 viser vi at av de gårdene som hadde grøntproduksjon mot slutten av hundreåret, hadde fire av ti avviklet innen 2010, uten at det reduserte volumet som ble produsert. De gjenværende gårdene ble større og mer arbeidsintensive i sin produksjon. I samme periode endret også arbeidsstokken seg, fra å tidligere være utført av bonden og dennes familie til å bli flere med fast og sesongbasert ansatt arbeidskraft.

Den største forskjellen fra tidligere er økningen i andel arbeidsinnvandrere og timene disse legger ned i norsk frukt- og grøntproduksjon. Bærprodusentene skilte seg noe ut i denne studien med større avhengighet av arbeidsinnvandrere enn de andre. Å treffe trondhjemske (eller andre norske) jordbærpiker i åkeren i Lensvika er sjeldnere enn før, og enda færre er det lenger sør i landet.

Arbeid i landbruket er meningsfullt og forhåpentligvis kommer mange seg i arbeid på jordene og i åkrene i sesongen 2020.

Korona har fått betydning for flere enn jordbærprodusentene og utfordrer nå større deler av norsk matproduksjon og beredskap. Matsikkerhet er første mål i jordbrukspolitikken, og sikkerheten handler om å opprettholde en bærekraftig matproduksjon basert på norske ressurser. Motkultur og andre ytringer har rørt i regnestykker som vekter norske mot utenlandske innsatsfaktorer slik som soya. Om vi har tilgang på hender og hoder nok til å utføre jobben har neppe vært tema siden urbaniseringen på 50- og 60-tallet.

Et anslag er at det trengs 30.000 sesongarbeidere til landbruket. Mange bønder er bekymret for at det blir vanskelig å transportere inn arbeidskraft fra utlandet, og mange utledninger vegrer seg for å komme nå. Kan ikke norsk arbeidskraft brukes?

Mange har nå meldt seg til tjeneste for jordbruket gjennom Nav eller Norske landbrukstjenester. Landbruksminister Olaug Bollestad og regjeringen har laget en midlertidig ordning for at permitterte i andre yrker kan ta ut lønn fra arbeid i landbruket samtidig som de får trygd fra Nav. Denne ordningen understreker problemene med økonomien i sektoren og vil bare kunne fungere midlertidig. Noe insentiv til å satse på mer norsk arbeidskraft i landbruket i fremtiden kan det ikke sies å være. Det er et faktum at ansatte i landbruket ligger helt i bunnen når en sammenligner med månedslønn i alle andre registrerte yrker (SSB, 2019). Litt over, men ikke mye, ligger snittlønnen for de som ansetter dem.

I årets forhandling mellom partene i jordbruket har ikke lønn vært flagget høyt på agendaen. Gitt åpenbaringen av den store lønnsutfordringen landbruket står overfor burde inntekter og betalingsevne være sentralt for å sikre tilgang på arbeidskraft som etterspørres. Samtidig bør de som etterspør arbeid få prøve seg. Arbeid i landbruket er meningsfullt og forhåpentligvis kommer mange seg i arbeid på jordene og i åkrene i sesongen 2020. Det vil være en falitt om årets tilskudd til bøndene skal gå til utbetaling av erstatning for uhøsta frukt, bær, grønnsaker og poteter fordi tilgangen på billig utenlandsk arbeidskraft stoppet opp.