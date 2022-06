Hvem skal foredle kornet fra bøndene?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norske bakere står i en svært alvorlig situasjon, noe som er kommunisert tydelig til de politiske partiene de siste månedene. Det er tøft å være i en bransje som nesten utelukkende er avhengig av strøm, korn og drivstoff for å produsere og levere varer til forbrukerne.

Det er vanskelig å se hvilke andre bransjer og næringer som blir like hardt rammet av den makroøkonomiske situasjonen. Likevel velger Regjeringen og Stortinget og sitte stille i båten. Det kan medføre en rekke konkurser, og masseoppsigelser dersom de folkevalgte ikke våkner.

Norske bakere har fått sjokkpriser på strøm, korn og drivstoff rett i fanget. I tillegg til internasjonale årsaker, har jordbruksoppgjøret økt regningen for korn med ytterligere 20 prosent.

Vi står altså i en situasjon hvor strømprisen for mange er fire eller femdoblet. Kornprisen er økt med om lag 30 prosent, og drivstoffprisene har steget med cirka 50 prosent. Det er vanskelig å drive butikk under slike ekstreme forhold, og det er heller ingen som er villig til å betale 100 kroner for en hvetebolle. Naturlig nok.

Konsekvensene blir at arbeidsplasser forsvinner, det er ille nok. I tillegg vil vi også miste et viktig tannhjul i den norske matforsyningssikkerheten. Det er noen som må ta ansvar for å foredle norsk korn, til sluttprodukter for forbrukerne. Både i vanlige tider, men særlig i krisetider. Den sikkerheten vil nå stå i fare for å forsvinne.

Det er mulig Regjeringen og Stortinget mener det er helt greit at internasjonale bakerier, som halvsteker produkter i utlandet er bedre enn norske håndverksbakere og matkultur.

Det vil imidlertid være uheldig å belage seg på brød og bakst fra utlandet den dagen krisen rammer Norge. Matsikkerhet er kanskje en av de viktigste oppgavene for politikere, og det er bra at norske bønder får rammevilkår til å drive jordbruk over hele landet. Men det er også avgjørende at noen kan ta norsk korn og bake brød og bakst til norske kunder.

Det er mange som sliter nå, og vi forsøker ikke å svartmale situasjonen for norske bakere. Vi trenger ikke maling, for situasjon er så mørk som det kan få blitt. For våre, over 70 medlemsbedrifter, handler det nå om å overleve eller bukke under.

For inneværende år snakker vi om en hjelp i størrelsesorden 25–30 millioner kroner, før vi neste år kan gå lysere tider i møte. Det burde Norge ta seg råd til, for alternativet kan bli svært mye dyrere.

Vi håper politikerne får en flott og velfortjent sommer, og at de gjerne går innom noen av de flotte norske bakeriene rundt om i landet. Til høsten håper vi i det lengste de innser viktigheten av å hjelpe bakerne over kneika. Alt annet er rett og slett bare trist, både for de over 4000 ansatte, og for Norges matsikkerhet i fremtiden.