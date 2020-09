Hvem passer på landskapet?

Det utøves sivil ulydighet, folket organiserer seg, og stadig flere kommuner sier et klart nei til vindindustriens ødeleggende inngrep. Dersom formålet var å ødelegge Norges unike landskapsverdier, burde man gjøre nettopp dette:

Les også: Fleirtalet skeptiske til dette

Å plante to hundre meter høye, svirrende vindturbiner på de høyeste toppene, slik at de tiltrekker seg vår oppmerksomhet fra hele kommuner eller fylker, -til og med fra verneområder der vi trodde vi kunne nyte ekte natur.

La hver av dem blinke rødt når kvelden faller på. Og husk å sprenge i stykker de topper, åser og knauser der mastene skal plantes, slik at rekreasjonsområdene til lokalbefolkningen går tapt for alltid.

Landskapet betyr mye for oss. Det gir oss identitet der vi bor. Det gir oss rike naturopplevelser hvis vi kan skue langt, kanskje blåne bak blåne. Gode utsiktspunkter avmerkes på kartene.

Bor du slik til at du kan se utover et vakkert landskap, er du priviligert. Folk betaler god pris for slikt. Hvis en bolig med god utsikt er til salgs, inneholder annonsen gjerne bilde av utsikten, men ikke alltid bilde av boligen.

Les også: Flere personer innbrakt under vindkraftaksjon

Annonse

Innbyggere fra andre land er villige til å reise langt for å oppleve våre naturgitte, vakre landskaper. Det er ektheten som fascinerer: Trange fjorder mellom snødekte topper, fjellheimens eventyrverden, dramatiske vassdragslandskap med skummende fosser, skogslandskapets slake, rolige formasjoner eller kystens mosaikk av øyer og sund.

Vår egen nasjonalfølelse er sterkt knyttet til landskapsverdiene. Vi går gjerne i Nasjonalgalleriet og nyter mesterverkene til de store landskapsmalerne: I. C. Dahl, Cappelen, Tiedemand og Gude. På 1800-tallet bidro disse til å skape en nasjonal begeistring, og støttet opp under vår løsrivelse fra Sverige i 1905. Norges nasjonalmaleri er et landskap: Det vakre «vinternatt i Rondane», malt tidlig på 1900-tallet av Harald Sohlberg.

Les også: Kobler inn FN for å stanse vindkraftutbygging

Landskapsverdiene er et stebarn i norsk naturforvaltning. Ingen eier landskapet, og ingen myndigheter ser ut til å passe på det. Ikke en gang plan- og bygningsloven kan matche landskapstrusselen, for NVE har fått i hånden en energilov som overstyrer alt annet.

Bare i de vernede landskapsvernområdene får landskapet være i fred, men de utgjør kun få prosent av kongeriket. Den europeiske landskapskonvensjonen som sier at vi skal vokte landskapsverdiene – når nevnes den?

Og den ganske ferske oversikten over norske landskapstyper, utarbeidet av NINA, skulle ikke den hjelpe oss til å redde landskapsverdiene inn i fremtiden? Landskapsverdiene regnes i dag som en del av naturmangfoldet, i tillegg til mangfoldet av arter og naturtyper. Den nye NINA-rapporten over landskapstyper finner du derfor i Artsdatabanken – kunnskapsbanken over norske naturverdier.

Protestene mot landskapsødeleggelsene er et demokratisk sunnhetstegn. Vi bør ikke finne oss i en slik rasering av norsk natur. Plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven må stå over energiloven. Det er dessuten andre og smartere måter å skaffe energi på.

Og det er helt andre måter å ta Norge inn i fremtiden på. Fremtid er ikke noe som bare kommer – den kan skapes. La oss skape en fremtid som tar vare på gamle Norge, med sine unike landskaper. Det er ikke lerretene i Nasjonalgalleriet som bør voktes sterkest, men selve originalene der ute.