Hvem lytter du til, Rotevatn?

Flertallet i Rovviltnemdene for region 4 og 5 (Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark) har dessverre vedtatt at det skal tas ta ut hele 5 revir, eller sagt på en annen måte, 32 ulv. Nå ligger saken på statsrådens bord for endelig vedtak.

Stortinget har besluttet at det skal være 4-6 årlige ynglinger av ulv i Norge, tellinger viser at det er 8,5 ynglinger i år. Rovviltnemdene er satt til å forvalte vedtaket. Fylkesmannen i Oslo/Viken og Innlandet anbefalte et uttak på 2, maks 3, revir innenfor ulvesonen.

I Norge er det i dag ca. 80 ulv innenfor og utenfor ulvesonen. Med de vedtakene som er gjort i Rovviltnemdene så langt i år vil det bli tatt ut inntil 58 dyr, innenfor og utenfor ulvesonen. I tillegg kommer ulovlig jakt og naturlig død.

Vi som utgjorde mindretallet i nemdene, mener at det å ta ut 32 ulv innenfor sonen vil kunne bidra til at ulvebestanden i Norge ikke lenger er levedyktig. Vi mener også det bør vektlegges at Høyesterett har en sak til behandling der de skal ta stilling til om bestandsmålet skal tolkes som et maksimumstall eller et minimum.

Nå har Miljødirektoratet uttalt seg til departementet og støtter Fylkesmannens anbefaling. Miljødirektoratet legger til grunn at Norges del av den skandinaviske ulvebestanden i dagens situasjon bør forvaltes slik at bestanden er i øvre del av det nasjonale bestandsmålet, altså 6 årlige ynglinger.

Direktoratet påpeker det samme som vi tok til orde for i nemndsmøtet, at det er utfordringer i Norge knyttet til mye innavl og også en del illegal felling.

Norge er forpliktet i henhold til Bern-konvensjonen til alltid å vurdere om det finnes andre tilfredsstillende løsninger og om uttakene vil være skadelig for bestandens overlevelse. Vi er oppriktig bekymret for det siste.

Vi har stor forståelse for at landbruksnæringen er fortvilet over at de ikke lenger opplever å kunne ha dyr på utmark, og at folk som har ulv i nærområdet er bekymret. Vi mener det er viktig å bruke avbøtende tiltak slik at konfliktnivået går ned. Takket være vesentlig bedre gjerder og beiting på innmark fremfor utmark, er nå tapene rekordlave.

Nå ligger saken til endelig avgjørelse hos statsråd Rotevatn. Skal det tillates å ta ut 5 revir under jakten som starter 1. januar 2021? Vi håper at statsråden lytter til Miljødirektoratet som klokt mener at forvaltningen bør sikte mot den øvre delen av bestandsmålet.

Til statsråden vil vi som utgjorde mindretallet i Rovviltnemdene si, med hjelp av en litt omskrevet fjellvettregel – lytt til fagfolkene, det er ingen skam å snu!