Hvem er egentlig dyre- og naturverner?

Derimot øker polariseringen mellom sauebønder/beitebrukere og de som på andre siden kaller seg natur- og dyrevernere. Mange evner ikke lenger å skille sak og person.

Hva i alle dager er en dyre- og naturverner om ikke det er bønder?

Jeg kan ikke helt forestille meg hva en som kaller seg dyre- og naturverner gjør effektivt for å verne om dyr og natur fra en sofa ett sted i vårt langstrakte land, sittende med sine meningsfeller på Facebook-grupper og fyrer opp hverandre med de verst tenkelige karakteristikker av bønder og ikke minst jegere.

Det er meget trist at en gruppe sitter i 2021 og tror at ulven er en så viktig del av økosystemet i naturen. Fjerner man toppen av en næringskjede vil det knapt merkes!

Beitedyr, derimot, som økosystemet gjennom flere hundre år har blitt avhengig av, vil mange dessverre fjerne. Hadde disse dyre- og naturvernerne tatt seg tid til å lese seg litt opp, ville de ha omfavnet alle beitedyr, både på innmark og utmark.

Humler og bier, men også andre pollinerende insekter som sommerfugler og biller er nødvendige for at blomstrende planter skal formere seg. Biene har stor økologisk og økonomisk innvirkning på grunn av sin viktige rolle i pollinering av planter.

Matplanter som raps, frukt og bær pollineres nesten utelukkende av bier, inkludert humler. I dag er en tredel av villbiene utryddingstruet, og det truer matproduksjonen vår. Det antas at 80 prosent av ville planter har nytte av blomsterbesøk fra insekter for å sette frø.

Kulturlandskap som slåtteeng, slåttemyr og kystlynghei er levested for mange av våre bier, men står i fare for å bli borte fra norsk natur. Gjengroing er hovedårsaken til det! Pollinerende insekter sikrer oss en tredel av matproduksjonen, og ved å opprettholde eller gjenoppta utmarksslått og utmarksbeite, vil vi bidra til å opprettholde levevilkår for disse. Men i stedet skal vi altså ha mer rovdyr og mindre beitedyr.

Jeg sier ikke at vi ikke skal ha rovdyr, for det er en del av økosystemet. Rovdyr, byttedyr, nedbrytere og pollinatorer.

Jeg tenker at de som faktisk tar vare på naturen og kulturlandskapet er bønder, ikke de som kaller seg natur- og dyrevernere. Vi bønder er avhengig av naturen og må spille på lag med den. Mange av dere glemmer dessverre i de fleste tilfeller den store sammenhengen og ser kun det som er mest synlig og estetisk.

Til dere som faller i den kategorien jeg nevner her: Kjøp en ljå, å slå litt eng neste sommer og gjør en innsats for det viktige økosystemet vi er en del av! Da er man det man kan kalle natur- og dyreverner!