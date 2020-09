Hvem eier vinden?

Vanskelig fordi dette berører så sterkt og fordi jeg har en tilknytning til dalen jeg selv har gått på tur som barn, ungdom og voksen- vinter, vår, sommer og høst, som griper inn i meg nesten fysisk.

Om noen hadde tatt over fjellene her, hvor jeg og mine barn, søsken, foreldre, besteforeldre, oldeforeldre og tippoldeforeldre har gått på ski, kokt kaffe på bålet, henta vann i elva, overnatta under åpen himmel, fiska og plukka molte. Hvor jeg har kjent på vinden, og nærheten til lyngen, bjørka og stjernene om natta. Til det som er større enn meg.

Jeg vet ikke hva jeg hadde gjort da. Å tape naturen er å tape seg selv.

På Haramsøy, Stadlandet og Frøya opplever folk sorg og sinne over at hjemstedet og naturen de er en del av ødelegges for alltid. Det er rart å se politikere avfeie denne sorgen som irrasjonell. Det handler jo om å miste det som betyr aller mest.

I fjor slapp FNs naturpanel en rapport som viser at tapet av natur er en like alvorlig trussel som klimaendringene. Tre fjerdedeler av landjorda er vesentlig endret av mennesker og to tredjedeler av havene er under sterkt press.

Vi utvinner stadig mer av jordas ressurser og forbruker langt over jordas tålegrense. Samtidig er det sterke interesser i sving for å skape en offentlig fortelling om at vi må produsere enda mer energi.

Produksjonen fra norsk vindkraft utgjorde 5,5 twh i 2019. I en global sammenheng er det som ingenting å regne. Samtidig legger norske politikere opp til at enorme mengder kraft skal brukes til utvinning av kryptovaluta i datasentre. Er norsk natur virkelig så lite verdt?

Vindkraftutbygginga både på land og til havs drives frem av store multinasjonale konsern. Ikke for klima, men for profitt. Mens investorene plasserer sin fortjeneste i skatteparadis er det innbyggere som betaler prisen. Vindturbinene har opp til 200 m store rotorblader som ruver i landskapet, dreper fugl, skaper vedvarende støy og ødelegger beiteland for rein og sau.

De fleste vindindustrianlegg har blitt til uten at lokalbefolkninga har blitt hørt, også når de har konsekvenser for hele samfunn. Nå står havet for tur, og gyte- og leveområdene for fisken, vår viktigste fornybare ressurs. Det er så man får lyst til å rope. Kapitalistisk vekst kan aldri bli løsninga -det er den største trusselen.

Vindkraftanleggene er produsert av voldsomme mengder stål, som er produsert på minst like mange tonn kull. Rotorbladene er produsert av armert plast og er ikke gjenvinnbare. Mikroplast ender opp i vassdrag og hav. En rekke metaller i konstruksjonen kommer fra gruver, fra bla. Mongolia, hvor bruk av barnearbeid er vanlig. Industrianleggene har kort levetid og beslaglegger enorme naturområder.

Villmark og leveområder for dyr og planter ødelegges for evig tid. Vi kan ikke mene at dette er en grønn industri for fremtida.

Natur er en begrensa ressurs. Nå som partiene planlegger vårens landsmøter og Stortingsvalgkampen står for tur håper jeg at vi ikke glemmer at vi er en del av den store sammenhengen. At vi tar side med lokalbefolkning, fiskere, reindriftsutøvere, naturvernere og alle dem som slåss for å ikke tape naturen og seg selv. At vi ser hva vi kan miste før det er for seint.