Nei til EU avholder elektronisk landsmøte. På lørdag skal ny leder velges.

Nåværende leder, Kathrine Kleveland, trygt forankret i Sp og kandidat til Stortinget neste år, takker av.

To nye lederkandidater har meldt seg:

Einar Frogner - fra Hedmark, og med bakgrunn fra gårdsdrift og Bondelaget.

Roy Pedersen - opprinnelig fra Buskerud, mangeårig tillitsvalgt og tidligere leder av LO i Oslo.

Det bra som kan sies om begge, er at de vil at Norge skal si opp EØS-avtalen og etablere en ny handelspolitikk overfor EU.

Begge har også vært aktivister på grunnplanet i Nei til EU, og verken Frogner eller Pedersen har partipolitisk tilhørighet. Det er med andre ord ingen grunn til å tro at et eventuelt lederverv i Nei til EU vil være et springbrett til seinere politisk karriere.

Hvem skal vi så gå inn for?

Arbeiderpartiet er i dag - sammen med høyresiden i norsk politikk - en garantist for EØS-avtalen. Selv om ledelsen stadig undergraver partiets egne røtter, er partiet fortsatt en maktfaktor i norsk politikk. En allianse, i første rekke mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt, synes nødvendig for å få EØS-avtalen sagt opp. Sp, SV og Rødt er der. Ap med Støre og Tadjik, er ikke der. Partiet kan imidlertid presses, i første rekke av sin fremste maktbase: Fagbevegelsen.

Hvilken Nei til EU-leder kan være best egnet til å lede et sånt press? Først å få flertall i LO til å si opp EØS-avtalen. Dernest å få Arbeiderpartiet til å snu.

En som driver odelsgården på Hedmarken, eller en som i en årrekke har vært aktiv i fagbevegelsen?