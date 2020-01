Hva ville skje om Nortura forsvant?

Personlig tror jeg ikke som enkelte, at det vil åpne seg et svært, svart synkehull inn til jordens indre som fortærer alt som heter norsk jordbruk, om så ille skulle skje.

Jeg tror livet ville gå videre og at det ville vist seg at en nasjons spørsmål om landbrukets være eller ikke være, i relativt begrenset omfang er knyttet opp mot velbefinnende til en slakteribedrift.

Men siden jeg ikke er noen spåmann, skal jeg nøye meg med å stille noen spørsmål omkring realiteter og forhold som omkranser en slik spørsmålsstilling. En slags fremskreven teoretisk stresstest av en slik situasjon. Konklusjonen vil jeg overlate til andre og til tiden å avgjøre.

Når det gjelder årsaksforhold til at noe slikt eventuelt skulle skje, så ser jeg egentlig bare to scenarioer som er sannsynlige. Enten at de økonomiske disposisjoner konsernet har foretatt og foretar seg, gjør at de går over ende. Dette er en økonomisk lovmessighet som ingen som driver forretningsvirksomhet er immune mot.

Det andre årsaksforholdet er også av almen og universell karakter. Hvis motivet eller hensikten ikke lenger er til stede for en ting, så er det sannsynlig at det forsvinner. Hvis det ikke var slik så hadde både stubbryteren og jordkjeller fremdeles vært i bruk.

Det som er bra for Nortura med begge disse forhold, er at det egentlig er opp til dem selv å avgjøre sin skjebne. Det er bare å sørge for fornuftige og gode økonomiske disposisjoner samt å innfri hensikten som samvirkeorganisasjon i praksis.

Hvis Nortura derimot ikke vil respektere disse to lovmessighetene, er spørsmålet snarere hvorledes og hvem skal kunne hindre dem i å gå dukken. Dessverre har konsernet, på tross av sterke advarsler over tid, trosset begge disse forholdene.

Motiv og hensikten med å ha et samvirke kommer til uttrykk i formålsparagrafen. Sikker avsetning av bondens produkter til en best mulig pris. Det er et faktum at andre aktører betaler bonden bedre enn det samvirkeorganisasjonen gjør.

Det hevdes hvor viktig Nortura er fordi de er prissettende. Hvilken misjon har samvirke, når de med sin prissetting melder seg ut av en konkurranse om å betale bonden best mulig, og i stedet inntar funksjonen i å være prisledende i en konkurranse i å betale bonden lavest utbetalingspris?

En markedsregulator har i oppgave som det ligger i ordet, å regulere markedet. Er tiøres sau til minkfôr og dumping av nedfrosne saueskrotter til Oman, mens det ikke var mulig å finne sauekjøtt i butikkene en situasjon som vitner om unnværlighet?

Samme spørsmål kan med rette stilles om datterselskapet til Nortura, som i en sterk overproduksjons situasjon av svinekjøtt innenlands, setter i gang en storstilt import av svinekjøtt. Hva skal vi si om en markedsregulator som utvikler sitt eget klassifiseringssystem for storfe som både klasser og priser feil i bondens disfavør?

Finansieres ikke markedsregulering i hovedsak av bøndene gjennom trekk på kiloprisen? Hva skulle tilsi at det skulle være umulig for andre å gjøre en minst like god jobb med regulering av markedet som det Nortura gjør?

Er det slik at det er Nortura som finansierer og råder over om det skal være et landbruk hele landet? Eller er dette ansvarliggjort som følge politisk vedtak? Følger det ikke med politiske virkemidler, som for eksempel transportstøtte, for at det skal være mulig å opprettholde slike vedtak? Er det noen som mener at Nortura vil kunne opprettholde et slikt mål om det ikke var politisk vilje og finansiering som lå bak slike vedtak? Hva skulle tilsi at det ikke skulle være mulig for andre å skjøtte denne oppgaven?

Det er ofte gitt uttrykk for at de private favoriserer store og rasjonelle store produsenter på bekostning av de små. Statistikk viser imidlertid at gjennomsnittsbesetningen som leverer til for eksempel Fatland er mindre enn den som leverer til Nortura. Hva skal vi si om Norturas puljetillegg politikk i en slik sammenligning?

Er det noe særskilt eller meget komplisert med henteplikten som gjør at den ikke kan overtas av andre? Blir ikke henteplikten økonomisk kompensert av staten?

Hva er sannsynlig at ville skjedd hvis Nortura som betaler bonden dårligere enn det konkurrentene gjør, forsvant? Er det ikke sannsynlig at de ville blitt erstattet av større og/eller flere aktører? Er det ikke sannsynlig at konkurransetilsynet vil gripe inn hvis en aktør blir for dominerende i markedet?

Bøndene har vært lojale til Nortura, på tross av at andre betaler bedre. Er det sannsynlig at noen av de private vil bli tilgodesett med samme fordel hvis Nortura forsvant? Neppe.

Hva vil da skje med tilførslene til den som betaler dårligst? Er det ikke sannsynlig at vi fikk en skjerpet konkurranse om en bedre betaling for råvaren? Hva forteller det oss om hva bonden oppnår med å være enveis lojal med et samvirke som ikke returnerer lojaliteten?