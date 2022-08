Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Årets jordbruksoppgjør ble et historisk godt oppgjør, mye takket være landbruksminister Borch i spissen og med et stort påtrykk fra Bondeopprøret i forkant. Det er allikevel viktig å huske at det er lite revolusjonært over årets resultat. Vi har bare tilført historisk mye penger inn i et system som i et halvt århundre har ført landbruket i en retning vi ikke ønsker.

Lønnsomheta er lav, gårdsbruk legges ned og bruka blir større, selv om heller ikke de har den lønnsomheta som en forventer av økt effektivisering, rasjonalisering og modernisering.

Landbrukets forhandlingsdelegasjoner klamrer seg til et «sagnomsust» Forhandlingsinstitutt som i verste fall må forholde seg til ny landbrukspolitisk kurs hvert fjerde år. Resultatene har ofte uteblitt. Allikevel hører vi at «en dårlig avtale er bedre enn ingen avtale».

Historien har vist at økt lønnsomhet i landbruket ofte etterfølges av en smertefull nedtur med den manglende forutsigbarhet det innebærer. Det er kanskje en konsekvens vi bare må forvente i et demokrati med skiftende regjeringer.

Da er det betimelig å spørre oss selv: Er dette systemet et godt system for noensinne å kunne skape en langsiktig og bærekraftig retning for norsk landbruk?

Jeg tror det nå er på tide at næringa selv tar et mer stødig grep om rattet for å stake ut kursen, og da må vi tørre å ta debatten innad i landbruket om «hvilket landbruk er det vi FAKTISK vil ha i fremtiden?».

En kan godt forstå at faglaga kvier seg for å ta debatten, for en slik debatt vil synliggjøre store uenigheter innad i næringa. Fokuset vil være forskjellig hos de ulike produksjonene, og mellom bøndene også.

Jeg tror at det er gjennom disse interne uenighetene en kan finne de gode langsiktige løsningene. Sveits er et godt eksempel på et land som i stedet for bare å øke overføringene til landbruket i tradisjonell stil, har valgt å endre hele fundamentet for sin landbrukspolitikk. Bøndene får nå i all hovedsak tilskudd basert på hvordan maten produseres, og ikke etter hvor mye hver enkelt produsere.

Hvorvidt dette er rett vei for Norge å gå skal ikke jeg si, men poenget er at Sveits turte å ta debatten, og endte opp med å grunnlovsfeste en fremtidsretta jordbrukspolitikk med radikale endringer, etter en folkeavstemming i 1994.

Så får en da inderlig håpe at Kari og Ola, med poser fylt av eksotiske norske lokale matprodukter fra en eller annen martna eller matfestival, takker nei til en fristende harrytur i neste uke for å handle billig svensk kjøtt og ost.

For realitetene er at mens verden går mot en global matvaremangel som mest trolig ingen nålevende har sett maken til tidligere, så avvikles norsk landbruk bit for bit, uke for uke. Det hjelper lite med et historisk godt oppgjør i år når man ikke vet hva som skjuler seg bak det neste årets sving. Når gjelda er høy, lønnsomheten er lav, investeringsbehovet prekært og kanskje den psykiske helsen på bristepunktet, så blir valget om å legge ned enkelt for flere og flere.

Vi er allerede langt på hælene, og når bondeorganisasjonene og faglaga ikke evner eller ønsker å ta debatten så håper jeg at landbruksminister Sandra Borch snarest tørr å utfordre landbruksnæringa og samfunnet og spørre: «Hva ønsker vi FAKTISK med norsk landbruk i fremtiden?»