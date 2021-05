Hva vil Bollestad egentlig med grøntnæringen?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Grøntutvalget leverte for ett år siden klare anbefalinger for grøntnæringen fram mot 2035. Utvalget var nedsatt av landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) i 2019, og det var samme landbruksminister som mottok rapporten – i meget rosende ordelag.

Undringen er derfor veldig stor når vi opplever totalt fravær av satsing på grøntnæringen i regjeringen sitt tilbud i årets jordbruksoppgjør. Behovet for stimulering er helt avgjørende for å bli langsiktig sterke.

To satsinger er spesielt viktige for næringen: Spesifikke og øremerkede IBU-midler (midler til investering og bedriftsutvikling til grøntnæringen) og prioritering av hovedprosjekt som kan dokumentere og videreutvikle satsingen på bærekraft, er nødvendig.

Les også: Vil at staten skal satse på norske råvarer

Mange initiativ er i gang innenfor produktkvalitet, sortimentsutvidelser, bærekraft, samordning av FoU/innovasjon og innkjøp i offentlig sektor som gir økt etterspørsel etter norske produkter. Hele verdikjeden, hvor produksjonsleddet, handelsleddet, grossistledd, industriledd og myndigheter er involvert, jobber nå med en ambisjonsavtale for vekst i norsk grøntsektor mot 2035.

Dette er veldig gledelig, og viser med tydelighet en næring som har visjoner og har tro på mulighetene i grøntnæringene.

Vi ser økt bevissthet hos norske forbrukere på sunt og bærekraftig kosthold. Disse forbrukerpreferansene er tydelige, og vil forsterke seg. Vi i næringa skal gjøre det vi kan for at norske forbrukere finner smakfulle, fristende, gode og anvendelige norske produkter av både grønnsaker, frukt, bær, poteter, urter, prydvekster og blomster.

Annonse

Grøntnæringen står i dag for nesten 20 prosent av verdiskapningen (ca 6 mrd kroner) i norsk jordbruk, og har flere varemottakere og et mangfold av omsetningskanaler fram til norske forbrukere. Ved inngangen til 2021 samlet næringen seg i «Forum for Norsk Grønt» med ambisjon om å løfte grøntforbruket med 75 prosent, og øke norskandelen med 50 prosent, innen 2035, - i tråd med anbefalinger fra Grøntutvalget.

Grøntnæringen har gode forutsetninger i Norge. Akkurat nå er næringen i knestående på grunn av mangel på sesongarbeidskraft. Vi klarer ikke å forstå fraværet av satsing i årets jordbruksoppgjør, ett år etter at statsråd Bollestad uttalte klar vilje til betydelig satsing.

Å være i knestående er ingen varig stilling. Grøntnæringen ber sterkt om at vekstambisjonene i Grøntutvalgets rapport ikke bare omtales i festtaler, men omgjøres til aktiv politisk handling. Norge kan ikke la verdiskapingspotensialet norsk grøntnæring representerer skusles bort og bli erstattet av import.

Vi ønsker å by på norskproduserte kvalitetsprodukter til norske forbrukere og for det norske samfunn.

Arne Kristian L Kolberg, leder Forum for Norsk Grønt,

Thor Johannes Rogneby, Norges Bondelag

Arne Lofthus, Norsk Bonde- og Småbrukarlag

Katrine Røed Meberg, Norsk Gartnerforbund

Terje Sletnes, NHO Mat og Drikke

Elisabeth Morthen, Gartnerhallen

Fritjof Sandstad, Nordgrønt