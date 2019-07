Hva var det vi sa?

De "farlige og nærgående ulvene" I Slettås skulle tas av dage. To gamle ulver, som ikke gjorde noe annet gæli enn å eksistere. ENDELIG skulle dem bli drept, så bygdefolket kunne få viljen sin. Jubelen stod i taket i Trysil.

Man trengte dog heller ikke å ha synske evner for å kunne se hva som kom til å skje her, og dette sa både jeg, og mange andre når vedtaket om skyting kom, så vil gleden bli kortvarig.

Det som kom til å skje var at i løpet av kort tid vil nye ulver vandre inn fra Sverige og etablere seg i det gamle Slettås-reviret. Og dermed vil det "gjenåpnes" et nytt revir der, som kanskje vil få langt flere ulver enn det gamle.

Dette var det tydeligvis ingen som skjønte hos de lokale politikerne i Trysil, her skulle alt skytes som skytes kan. Og, som sagt, så gjort, ulvene ble skutt.

Nå har vi spolet fram tida til i dag, 24. juli 2019, og hva har skjedd? Jo, nye ulver er i ferd med å slå seg til i det gamle Slettås-reviret, og de lokale politikerne forlanger IGJEN skyting, og påskuddet er det samme som sist, "nærgående ulver med uønsket atferd".

Men vi vet jo alle at det vil de hevde om alle ulver som beveger seg i Trysil-området, uansett om dem er "nærgående" eller ikke. Hva med "nærgående elg"? Eller "nærgående harepuser"? Skal vi ikke få tatt dem av dage også?

Er det ikke snart på tide at de lokale politikerne aksepterer at de faktisk bor i en skogkommune som grenser til Sverige, og at det hele tida vil komme inn nye ulver her? Man kan ikke skyte seg vekk fra alle problemer.

Ulven hører til i disse skogene. Det har den alltid gjort. Men holdningene til folket her, de hører til i en svunnen tid. Det er på tide å komme seg fram til 2019, og lære seg til å ta vare på vill natur og de ville dyra.