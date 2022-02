Hva var det Venstre holdt på med da de tvang gjennom Viken?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette er sjølsagt bare et spill for galleriet i et siste desperat forsøk på å redde makkverket av en reform Venstre var en hovedarkitektene bak.

Venstre tvang gjennom en reform som manglet støtte både i fylkene og i befolkningen. Høyre og Frp ville heller ikke ha dette, men ble med hvis Venstre og KrF ble med på tvang i kommunereformen. Ren hestehandel. I realiteten trumfet to partier med kun 16 av 169 gjennom blant annet Viken i Stortinget. Sjølsagt måtte det ende galt.

Regionreformen vil antakelig gå inn i historien en av de mest mislykkede i Norgeshistorien. Det er det flere årsaker til.

En av begrunnelsene for reformen var at man skulle overføre oppgaver til fylkene. Her klarte man det kunststykket å vedta den nye strukturen før oppgavene var bestemt. Den store oppgaveoverføringen uteble, og vi sitter igjen med blant annet Viken - et stort skall - altfor stort i forhold til omfanget av oppgaver.

Akershus, Buskerud og Østfold var tre velfungerende fylker og ville fint håndtert de (få) nye oppgavene og flere til.

Kostnadene ble bare lempa over på fylkene. Viken fikk for eksempel kun 45 millioner av regjeringen. Resten av kostnadene på nesten 350 millioner måtte Akershus, Buskerud og Østfold betale av egen lomme. Men det stanser ikke der.

De nye oppgavene fylkene fikk, var ikke i nærheten av å være fullfinansiert. I tillegg endra den forrige regjeringa inntektssystemet slik at for eksempel Viken får nesten 100 millioner mindre enn før. Ønsket man i det hele tatt at de nye fylkene skulle lykkes?

Fylkene Rogaland, Møre og Romsdal og Nordland fikk bestå som egne fylker. Hva er logikken i det? Dette er fylker som har omtrent like stort areal og innbyggertall som Akershus, Buskerud og Østfold hadde. Dette er velfungerende fylker i dag som fint kan håndtere enda flere oppgaver.

Det er også verdt å nevne at Møre og Romsdal ble et mindre fylke da Rindal og Halsa fikk flytte over til Trøndelag. Dette henger jo ikke på greip når et av de uttalte målene med reformen var enda mer like fylker.

Nå har vi heldigvis en regjering som skal rydde opp. De tar regninga for oppløsing og de skal gå gjennom fylkenes inntektssystem for å sikre bærekraftig økonomi og likeverdige tjenester i alle fylker.

Den forrige regjeringens eget ekspertutvalg foreslo at 4760 statlige årsverk og budsjettmidler på 23,5 mrd. skulle overføres til fylkene fra staten. Dette fulgte ikke regjeringen opp i regionreformen. Ikke i nærheten en gang.

Derimot foreslo Senterpartiet en stor oppgaveoverføring i forbindelse med behandlingen av regionreformen i Stortinget, stort sett i tråd med hva ekspertutvalg anbefalte. Oppgaver som de gamle fylkene fint ville håndtert.

Nå skal vi først få rydda opp i fylkesstrukturen i tråd med hva som er naturlig og hva folk vil ha. Så skal vi fortsette arbeidet med å styrke fylkeskommunen med flere oppgaver.

Viken med nesten 1,3 millioner innbyggere er altfor stor og unaturlig som folkevalgt enhet, og vil med tida undergrave legitimiteten til fylkeskommunen som forvaltningsnivå. Vi trenger folkevalgte som har oversikt og lokalkunnskap i fylket sitt. Det får vil til best i oversiktlige fylker som over lang tid har bygd opp et kulturelt og sosialt fellesskap.