Dette skriver Jan Christian Vestre i Nationen:

«Det største beredskapslageret i Norge finnes i norske farvann. I fjor ble det totalt eksportert sjømat tilsvarende 15 milliarder sjømatmåltider fra Norge, ifølge Sjømatrådet. I tillegg ligger det mye god beredskap i norsk landbruk. Vi er mer eller mindre selvforsynte på viktige matvarer som egg, melk, kjøtt og mange grønnsaker. Jeg er stolt over at regjeringen har tidoblet jordbruksoppgjøret. Det er en investering i trygg, sunn og bærekraftig matvareproduksjon i Norge»

OK – sjømat er først og fremst en handelsvare for landet vårt og har sånn sett lite med matsikkerhet å gjøre. Av vårt kaloriinntak får vi i dag 1–2 prosent fra fisk og selv under 2. verdenskrig klarte vi ikke få mer enn 5 prosent av kaloriene våre fra havet. Dessuten er 95 prosent av maten oppdrettslaksen spiser importert. Hovedsakelig fra Brasil – i en ytterst sårbar forsyningskjede. Jeg har selv hatt ansvaret for denne.

Mye av det samme gjelder for den maten vi produserer på land. Halvparten av råvarene som inngår i kraftfôr-produksjonen vår er importert og vår reelle selvforsyning med mat er 37 prosent – i gjennomsnitt de siste 10 årene.

Staten har i årevis tvunget norske bønder til å effektivisere. Dette er kun mulig gjennom å erstatte arbeidsinnsats med bruk av mye billig kapital og energi. Nå kom regningen for denne snikeffektiviseringen og da skulle det bare mangle at de som har gitt bestillingen ikke plukker opp regningen. Eller hva?

Jeg vet sannelig ikke hva Vestre vil oppnå med dette. Men jeg vil gjerne minne om at dette faktisk handler om den aller viktigste infrastrukturen vår – sikker tilgang på mat. Også når resten av verden står på hodet.

Prøv med litt realitetsorientering, Vestre. Det kan være klokt når vi vet hva som står på spill!