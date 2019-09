Hva slags kirke vil du ha?

Åpen folkekirke vil jobbe for at Den norske kirke skal fortsette å utvikle seg som en åpen og demokratisk folkekirke –for alle. Vil du at vi skal få muligheten til det, er det viktig at du bruke stemmeretten.

De siste fire årene kan vi se tilbake på viktige seire på veien mot en kirke som kan romme oss alle og livene våre. Takket være den store mobiliseringen ved kirkevalget i 2015, fikk vi åpnet kirkedørene for alle som vil gifte seg, helt uavhengig av hvem du er eller hvem du elsker. Det vi har gjort, har endret menneskers liv og ført til at vi kan våge både tro og elske samtidig. Men dette arbeidet er ikke noe vi blir ferdig med.

Akkurat som livet og menneskene endrer seg, må kirken endre seg for ikke å stagnere og bli uviktig. Derfor er det ikke sant slik som noen sier at nå som alle kan gifte seg, kan Åpen folkekirke legge ned. Nei, vi er ikke ferdige. For vigsel for alle er bare ett av de synlige tegnene.

Vi vil ha en kirke som ikke måler menneskers tro eller tvil, men tar imot oss som vi er. En kirke som ikke diskriminerer ved ansettelser. En kirke som forkynner Guds grensesprengende kjærlighet og lar oss få erfare at vi er elsket og gir oss mot til å elske både oss selv og andre. En kirke som taler makta midt imot når det trengs, og våger å bli upopulær. En kirke som roper nei til hatprat og kjemper for et menneskelig samfunn. En kirke som engasjerer seg i verden og som er med å bygge gode lokalsamfunn. Som bygger broer mellom mennesker og religioner og skaper større forståelse. En kirke som er en sterk og tydelig stemme i miljødebatten. En kirke som forkynner tro, håp og kjærlighet. For alle.

Noen innvender at “alle” er enige i dette. Om det stemmer, er det i så fall historisk. For inntil veldig nylig var vi som mener alt dette i et tydelig mindretall i kirkens styrende organer. Selvsagt er vi klar over at vi Åpen folkekirke er ikke de eneste som vil mye av dette. Men alle i Åpen folkekirke deler helheten i denne visjonen. Det er denne kirken og dette fellesskapet vi ønsker å bruke fritiden vår på de neste fire årene på å realisere. I dette valget er det lister og kandidater som er grunnleggende uenig med oss og ønsker å ta kirken i en helt annen retning.

Jeg håper du som er medlem av Den norske kirke stemmer på søndag og mandag. Selvsagt håper jeg at du stemmer på Åpen folkekirke og gir oss mulighet til å fortsette det viktige arbeidet vi har startet på. Men aller viktigst er at du bidrar til å videreutvikle demokratiet og sikre at alle som velges har så stor støtte hos medlemmene som mulig. Godt valg!