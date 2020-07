Hva skjer`a?

Selvstendige meninger skal man absolutt ha, og helst bygget på kunnskap og fakta. Det er kanskje det som mangler, når så mange blir usaklige og aggressive? De mangler ord og argumenter, og da er det lett å ty til ufinheter både verbalt og ellers.

Helst i flokk. Jo større, jo bedre. Man kaster seg på, og hamrer løs på tastaturet, eller med kjeften eller til og med med bare nevene. Det som antakelig er frustrasjon og innestengte følelser, må få utløp på et vis og da går det lett utover uskyldige meningsmotstandere. Ja, uskyldige andre også faktisk, om de står lagelig til for hogg.

Lenge har man sett at folk lett går av skaftet i kommentarfeltene og i sosiale medier. Det har liksom ikke vært noen grenser, og når man trodde at ting ikke kunne bli verre, så er det nettopp det de blir. Det finnes antakelig ingen grenser, foruten det som er direkte straffbart eller som fører til at du blir utestengt eller sensurert på for eksempel Twitter eller Facebook.

Man bruker karakteristikker, som slett ikke ser pene ut svart på hvitt, men heldigvis er det de som skriver slikt, som havner i det dårligste lyset. Noen mister faktisk jobben på grunn av dette, eller de får problemer med å få seg jobb. Ofte voksne folk av begge kjønn, både foreldre og besteforeldre, oppfører seg som om de aldri har fått noen oppdragelse og de eier ikke snev av skam, når de herjer som verst.

Barn, unge, kvinner, menn, innvandrere, bønder, miljøvernere, ja hvem som helst får unngjelde. Alle man er uenig med eller tror man er uenig med, kan man behandle akkurat som man vil. Spesielt om man sitter trygt plantet i egen sofa, foran en skjerm. Det er akkurat som denne skjermen er en slags mur mot virkeligheten. En mur man skjuler seg bak, mens man kaster ut ukvemsord i alle retninger.

Enten det er ei ungjente som kjemper for en bedre verden, en farget som oppfordrer til mindre fremmedhat, en sauebonde som ikke vil annet enn å få ha dyra sine i fred eller noen som tar sjansen på å skrive et avisinnlegg om noe de brenner for, så lynsjes de av mobben. En mobb som ser ut til å bli stadig større og mer aggressiv dag for dag.

Faktisk er det ødeleggende for ytringsfriheten, at folk nærmest skremmes fra å uttale seg offentlig. Og særlig sivilisert eller hyggelig er det jo ikke, eller hva?

Hvorfor velger man ikke å skaffe seg kunnskap, for å bygge seg meninger og argumenter? Godt dokumenterte forskningsrapporter for eksempel?

Hvorfor er så mange negative til forskning, og spesielt de med liten kompetanse selv? Livets skole er det mange som oppgir som utdanning, og det er vel og bra, men det danker sjelden ut årevis med studier, fagutdanning og erfaring. Alle som lever, går faktisk livets skole hver eneste dag.

Og bønder står ikke noe tilbake for andre. Det klages over at rovdyrforkjempere, veganere, dyrevernere og andre som kan være kritiske til bonden, oppfører seg kritikkverdig og går amok i kommentarfeltene. De driver med bondehat, sies det, og det er alvorlig det altså, men jeg ser ingen forskjell på dem, og en del av mine kolleger i landbruket. De er av samme ulla hele gjengen.

Ingen er bedre enn noen andre. For hvem er dummest? Den som blir kalt dum eller den som kaller andre det?

Ta bare den nye lastebilen til Norsk Sau og Geit, som har fått navnet Metanmåleren. Det skal forskes på metanutslipp fra sauer, og det må jo være positivt, tenker jeg, for landbruket må bidra der også. Det er viktig å vise at vi er fremoverlent, men i sosiale medier blir dette idioterklært. Kommentarene er som det berømmelige hakket i plata. Samme ordlyden går igjen i hundrevis av kommentarer.

Det virker som forakten for ny kunnskap er enorm, men det kan jo nettopp være dette vi trenger. Vise for alle andre, at landbruket tar klimautfordringene på alvor. Kanskje forskningen kan bidra til mer aksept for beitedyras rolle, og om det ikke er positivt, så vet ikke jeg. Vi er jo ei politisk styrt næring og fullstendig prisgitt resten av samfunnet, enten vi liker det eller ikke. Da er det viktig at vi gjør hva vi kan, for å bidra med ny kunnskap på dette området, så vi kan fortsette med kjøttproduksjon på klimavennlige og fornybare ressurser, som jeg mener er fremtidas måte å produsere kjøtt på.

Nå vil vel kanskje noen si at jeg er litt inhabil, når det gjelder den bilen, siden det er mine sauer som pryder den. Og jeg skal ikke lyve, og si at det ikke er morsomt å få bildet mitt i stort format på klimabilen, men jeg ville forsvart investeringen uansett. Jeg ble så glad, når jeg fikk en epost fra Urda i NSG. Endelig, tenkte jeg, så skal det forskes på sauer og metan. Det trengs absolutt mer forskning, for det mange mener de vet, er ikke mye å slå i bordet med uten dokumentasjon.

Det hjelper ikke det spor å kalle andre for dumme. Å være uenig er en menneskerett her i Norge, men da bør man evne og hoste opp bedre argumenter enn at folk er idioter.