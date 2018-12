Hva skjer med sykehusutbygging i innlandet?

For en utenforstående er det neimen ikke enkelt å få fatt i logikken i Helse Sør-Øst sine planer for sykehusutbygging i Oslo.

Helseforetaket vil legge ned Ullevål og bygge nytt på Gaustad i to faser til en anslått pris på ca. 24 milliarder kroner. Dette skal skje på en tomt mange mener er uhensiktsmessig, som vil kreve omregulering, og hvor både Byantikvar og Riksantikvar har varslet at de vil ha alvorlige innsigelser. Faren for betydelige kostnadsoverskridelser er overhengende

Alternativt vil det å bygge ut Ullevål, med en kombinasjon av nybygg og gjenbruk av de eksisterende nyere og godt funksjonelle bygningene. Siste større utbygging var i 2014, da det nye akuttmottaket ble åpnet. Nybygg her vil kunne koste anslagsvis 7 milliarder kroner. Dette kan gjøres på et område som er velegnet, og ferdig regulert til sykehusformål.

I tillegg ser det ut som om nærmest alle er enige i at Aker skal bygges ut som lokalsykehus for Oslo øst, og mange mener også at dette haster, da kapasiteten på A-hus er sprengt, og befolkningen i det aktuelle området er raskt økende. Kostnadene til utbyggingen av Aker er anslått til 10 milliarder kroner. Utbyggingen av Aker kommer uavhengig av hvilket alternativ som velges av Gaustad og Ullevål.

Uansett nøyaktigheten av tallene, så er det snakk om veldig mye penger. Jeg har vanskelig for å tro at helsevesenets pengebinge er uten bunn. Det må vel bety at det dyreste alternativet (Gaustad) må gå på bekostning av noe annet, som for eksempel utbyggingen av Aker, eller sykehusutbyggingen i andre fylker i regionen, for eksempel i Innlandet.

Gaustad-alternativet har kommet under sterk kritikk, og det er ikke lett å forstå hvorfor en vil bruke så mange milliarder kroner ekstra på dette alternativet. Enda merkeligere blir det at ledelsen i Helse Sør Øst (og helseminister Bent Høie) ikke engang vil konsekvensutrede Ullevål-alternativet, slik Helsedirektoratets veiledning anbefaler.

På en slik bakgrunn er det ikke vanskelig å si seg enig med Anne Kristine Kroepelin, leder for bydelsutvalget på St. Hanshaugen (Høyre) som i en kronikk i Klassekampen 24. oktober, sier «Det logiske ville være å bygge nye sykehusbygg på Ullevåltomta og nytt lokalsykehus på Aker for Alna, Bjerke, Grorud og Stovner», og ber om at spørsmålet om sykehusplasseringen vurderes på nytt.

Lignende synspunkter kommer fra en rekke fagfolk, politikere, politiske partier, bydelsutvalg og organisasjoner. Sist ute var LO i Oslo, som ber regjeringen prioritere arbeidet med nytt lokalsykehus for Groruddalen på Aker. LO i Oslo ber videre om at planer for tomtesalg på Ullevål stilles i bero, og utbyggingsplaner for Gaustad settes på vent, inntil utredningen av Ullevål som alternativ for utbygging er gjennomført.

Det er derfor merkelig at politikerne i distriktene ikke reagerer sterkere, og ser at et tosifret antall ekstra milliarder på sykehusutbygging i Oslo (Gaustad-alternativet), nødvendigvis må gå på bekostning av påtrengende utbygging av sykehus i landet for øvrig.

Eller er man enige i denne prioriteringen? I så fall bør vel de berørte innbyggerne bli informert om dette.