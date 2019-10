Hva skjer egentlig i Spania?

Men hva er egentlig bakgrunnen?

I oktober 2017 ble det holdt en folkeavstemning om løsrivelse fra Madrid, den endte med at den daværende Parlamentspresidenten I Catalonia, Carles Puigdemont, flyktet til Belgia, hvor han fortsatt befinner seg. Også den gangen var det massiver opptøyer i Catalonia, spesielt i hovedstaden Barcelona, over 1000 mennesker kom til skade.

Nå er også etterfølgeren til Carles Puigdemont, Oriol Junqueras dømt til 13 års fengsel av en spansk domstol for oppvigleri og misbruk av offentlige midler. Mulig han har misbrukt offentlige, men han er i så fall ikke den eneste innen EU-området.

Seks tidligere katalanere ansatt i det offentlige ble dømt til fengselsstraffer på mellom 10 og 12 år, to politiske uavhengighetsledere ble dømt til 9 år hver. En talsmann for EU-kommisjonen i Brussel toer sine hender og sier det hele er et "indre spansk anliggende", men bør ikke da sentralregjeringen i Madrid respektere det katalanske folk sitt ønske om uavhengighet?