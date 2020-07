Hva skal vi leve av «i morgen»?

«Vi må nå begynne å utvikle det vi skal leve av i morgen», ifølge Espen Barth Eide som er energipolitisk talsperson for Arbeiderpartiet. Bakgrunnen for dette utsagnet er at «oljeeventyret» neppe vil vare lenge heretter: Vi bør nå utvikle næringer som kan avløse oljeutvinningen, som viktige del av nasjonaløkonomien og stor statsinntekt!

«Oljeeventyret» begynte med Ekofisk-funnet for vel 50 år siden, og utviklet seg raskt med daværende finansminister Per Kleppes rause motkonjunkturpolitikk i 70-åra: Staten brukte da mye lånte penger til ymse «gode» formål, så det ble sterkere pris-, lønns- og kostnadsvekst her enn i de fleste andre land. Siden da har denne forskjellen økt, selv om politikerne etter hvert forsto at bruk av oljepenger må begrenses med «handlingsregelen».

Med det høye kostnadsnivået vi har er det relativt få næringer som er eller kan bli lønnsomme i Norge: Dette er stort sett næringene som har betydelige naturgitte fordeler her, og som med det «tåler» relativt høye kostnader. Lakseoppdrett er en slik relativt ny næring, mens kraftkrevende industri – basert på billig vannkraft – er gammel slik næring.

Etter flere store funn av naturgass, oppfattet en annen Ap-politiker vannkraft og gasskraft som henholdsvis «gårsdagens» og «morgendagens» energiløsninger. Han hadde rett om gasskraft, som i senere år har avløst mye klimaskadelig kullkraft i Vest-Europa. Han undervurderte vannkraft som blir viktig som «grønt batteri», når andre land i Vest-Europa satser på ujevn produksjon av sol- og vindkraft: Det legges nå 1400 megawatt sjøkabler til både Tyskland og England, nettopp for å jevne ut ujevn kraftproduksjon der med vannkraft.

Med vår avhengighet av få næringer med naturgitte fordeler her, er det viktig å ta vare på disse, og om mulig utvikle de videre: Vi har lang kyst med mange muligheter for lakseoppdrett; men vi har ikke råd til å «gi blaffen i» forurensende utslipp fra oppdrettsanlegg, som over tid kan spolere mye av denne naturgitte fordelen. Det blir neppe nødvendig å flytte lakseoppdrett inn på land; men det er nødvendig å redusere utslippene fra anlegg ute i fjordene!

Gasskraft ble ikke energiløsning i Norge, og vindkraftutbygging har nylig overtatt den rollen vannkraftutbygging har hatt som «naturødelegger», helt siden Mardøla-aksjonen for 50 år siden! Dermed er også produksjon av vannkraft en næring det er viktig å ta vare på, og – om mulig – utvikle videre!

«Økt balansekraftkapasitet i norske vannkraftverk» er rapport fra 2011, som viser at den sørvestlige delen av Norge kan bli «grønt batteri» for de andre landene ved Nordsjøen. Denne rapporten bør nok oppdateres: Dels fordi det nå trengs en gjennomgang av den norske energipolitikken, etter at legging av 1400 megawatt-kabelen NorthConnect – mellom stort kraftverk langt inne ved Hardangerfjorden og Skottland – måtte utsettes på ubestemt tid.

Prosjektet NorthConnect bør antakelig flyttes fra Hardangerfjorden til Sognefjorden: Årdalsvatnet langt inne ved Sognefjorden kan benyttes som inntaksbasseng for et 950 megawatt «nedre» pumpeverk, med pumping opp til Holsbruvatnet (730 m.o.h.). Da må det også bygges et 450 megawatt «øvre» pumpekraftverk øst for Holsbruvatnet, for pumping av vannet fra Årdalsvatnet videre opp til det store eksisterende magasinet i Tyin (1080 m.o.h.). Disse pumpekraftverkene får da samlet kapasitet som vil tilsvare den til NorthConnect-kabelen, så den kan fungere uavhengig av eksisterende kraftverk.

Med store øygrupper i nord og vest kan Skottland bli stort som vindkraftland: Så stort at det blir behov for to kabler som NorthConnect til/fra nordlig del av Vestlandet. Den andre bør legges via Shetland, og inn gjennom Nordfjord og Strynevatnet til to store pumpekraftverk i Stryn: Det «nedre» med Strynevatnet som magasin for pumping opp til Sygneskardvatna (660 m.o.h.), og det «øvre» for pumping videre opp til noe utvidet magasin i Kupvatnet, som nå er stort senkningsmagasin for Jostedal kraftverk.

Pumpekraftverk i Stryn er avhengige av at vernevedtaket for vassdraget der – fra 1993 – gjøres om. Å gjøre om vernevedtak «sitter langt inne»; men slike vedtak kan ikke være «som hogd i stein»!