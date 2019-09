Hva skal til for å skape et godt samfunn?

Statsministeren har ved flere anledninger fortalt oss at vi blir mer effektive og mer nyskapende hvis vi hele tiden konkurrerer mot hverandre og at dette vil føre til billigere varer og tjenester. Det kan godt være at hun har rett i det hun sier, men hvordan påvirker all konkurransen vår opplevelse av fellesskap og tilhørighet?

Mye av den konkurransen som foregår i vårt samfunn i dag ser ut til å undergrave det fellesskapet vi alle har lyst til å være en del av og det tror jeg i stor grad skyldes konkurransens iboende natur. Det ligger i konkurransens natur at noen må tape for at andre skal kunne vinne. Og i praksis så betyr det at min følelse av å lykkes i en konkurranse forutsetter at andre må oppleve å mislykkes i den samme konkurransen. Min lykke forutsetter altså at andre mislykkes! Hvor bra er det for fellesskapsfølelsen i vårt land? Og hvordan påvirker dette vår evne til å verdsette hverandre i hverdagen?

Hvordan skal vi klare å skape et godt samfunn når alle vi omgås i det daglige er potensielle konkurrenter og dermed mennesker som vil påføre oss en nederlagsfølelse hvis vi ikke klarer å vinne over dem i vår felles konkurranse? Jeg tror det er mange i vårt samfunn som sitter igjen med en følelse av å ha blitt forbigått, overkjørt og dårlig behandlet i hverdagen og jeg tror dette i all hovedsak skyldes de praktiske konsekvensene av all konkurransen i vårt samfunn.

Jeg tror mange mennesker er lei av å hele tiden skulle bli målt opp imot andre mennesker. Jeg tror det er mer naturlig for oss mennesker å bli målt i forhold til oss selv og jeg tror vi mennesker setter pris på å bli verdsatt for den vi er og det vi kan her og nå, basert på hvor vi var for en tid tilbake.

Når vår egen utvikling og vår egen kompetanse utelukkende verdsettes ved at vi sammenlignes med andre og ikke med oss selv, så tror jeg at mange mister en del av sin motivasjon i hverdagen.

Jeg tror at innbyggerne i et godt samfunn velger å prioritere vennskap og samarbeid fremfor egoisme og konkurranse. I et godt samfunn snakker mennesker med hverandre og ikke bare til hverandre og jeg tror det er særlig tre forhold som er med på å fremme et godt samfunn:

Mennesker som forsøker å se det beste i hverandre har lettere for å respektere hverandre.

Mennesker som respekterer hverandre har lettere for å godta hverandres løsninger.

Mennesker som godtar hverandres løsninger vil lettere få et samarbeid til å fungere godt.

Gode venner er gjerne i stand til å se det beste i hverandre, de er i stand til å respektere hverandre og de finner det naturlig å godta hverandres løsninger. Et godt vennskap er derfor et godt utgangspunkt for å få til et godt samarbeid i hverdagen. Og et godt samarbeid vil kunne føre til at mange mennesker får tilbake motivasjonen i det daglige og sammen vil vi kunne klare å skape et godt samfunn hvor alle føler seg inkludert og verdsatt.