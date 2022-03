Hva mener Espen Barth Eide om skog?

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

I forbindelse med lanseringen av andre rapport fra FNs klimapanel forrige uke kom klima- og miljøminister Espen Barth Eide med en uttalelse som trenger nærmere forklaring.

Han sa at fordi naturen er vår viktigste karbonfanger så må skog få være skog, myra må få være myr. (Aftenposten 28.2.2022). Hva mener Barth Eide med dette? Ønsker han ikke lenger verdiskaping fra skogressursene? Skal skogen bare få stå, uten foryngelse?

Skogen fanger over 50 prosent av alle klimagassutslipp i Norge, og den store satsingen på skogplanting etter krigen gjør at det står enorme mengder tømmer klar for videre verdiskaping.

Den helt store klimaeffekten får man ved å erstatte fossile ressurser med fornybare, der trevirke fra det ordinære skogbruket er den klart viktigste. Hver gang vi velger et trebasert produkt, bidrar vi til et varig utslippskutt i den fossilbaserte produksjonen. I tillegg fører bruk av tre til at vi lagrer CO2 i produktets levetid, for eksempel i trehus.

Hva tenker Barth Eide om dette og muligheten til å bygge mer i tre, bruke trebasert dyre- og fiskefôr, trebasert matemballasje, biodrivstoff og lignin fra tre som bindemiddel i asfalt?

Erstatningen av mindre klimavennlig materiale, den såkalte substitusjonseffekten, er en del av helheten for å redusere klimagassutslipp. Har Barth Eide glemt dette?

Skog- og trenæringa i Norge har et stort potensiale til å drive fram det grønne skiftet i Norge.

Skogen kan på en lønnsom måte lagre sju ganger så mye CO2 som gjennom det kostbare Langskip-prosjektet. Samtidig produserer man store mengder fornybare ressurser til det grønne skiftet. Til dette fantastiske tiltaket lå det småpenger på bordet i årets budsjett.

Vi er enig med Barth Eide i at vi må gå gjennom alt vi gjør for å se om det er i tråd med en klimavennlig- og naturvennlig framtid. Norge må blant annet se på om prosjektet Langskip faktisk bidrar til å forlenge fossilalderen, og hvordan skogens fornybare råstoff kan benyttes enda bedre.

Det må også bli en større bevissthet rundt omdisponering av skogarealer til andre formål. Nedbygging av skogarelaer uten at det replantes er en stor utfordring.

Skog- og trebruk har et stort potensiale til å bidra i klimakampen. Derfor er det forstemmende at regjeringen har kuttet i de få økonomiske virkemidlene staten bruker på å stimulere til et godt skogbruk, som også innebærer økt planting av trær.

Sett i lys av hva man er villig til å bla opp for risikable Månelandinger og Langskip, så er det helt uforståelig for oss at Regjeringa kan la trumfkortet med kinderegg-effekt, «skog og trebruk», ligge nærmest ubrukt.

Vi trenger en avklaring fra Barth Eide om hva som er strategien for norsk skogbruk i klimasammenheng. Skal skog virkelig bare være skog uten at vi utnytter den fornybare ressursen til å erstatte fossile produkter?