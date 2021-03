Søndag 7. mars avsluttet partiet Rødt sitt landsmøte, der møtet med godt flertall vedtok å gå mot all videre utbygging av vindkraft i Norge, både på land og til havs. Samme dag publiserte politisk kommentator Magnus Takvam sin “analyse” på NRK Ytring: Rødts landsmøte hisset på seg miljøbevegelsen.

Hvilken miljøbevegelse snakker Takvam om?

Faktum er at stadig flere opplever vindkraftregimet som angrep på viktige verdier som natur, demokrati, rettsvern og tillit, og at store deler av miljøbevegelsen gleder seg over et stortingsparti som endelig tar standpunkt mot vindkraftindustri.

Talspersoner i miljøbevegelsen var i sin tid med å drive fram vindkraft som “ren energi”, da på sviktende kunnskapsgrunnlag. Nå er konsekvensene godt dokumentert; massive inngrep i sårbar natur og drap av insekter og fugl, ødeleggelse for utmarksbeiter og reindrift, forurensing av jord og vatn, støy og lysforurensning, store konflikter i lokalsamfunn, osv.

Miljøvernforbundet var første organisasjon som tok avstand fra vindkraft, grunnfjellet i tradisjonelle natur- og friluftsorganisasjoner har vært mot lenge. Naturvernforbundet gjorde kritisk vedtak om vindkraft i 2013. Nye organisasjoner som arbeider aktivt for natur og mot vindkraft er kommet til; La Naturen Leve i 2013 og Motvind Norge i 2019 - som fikk 19 000 betalende medlemmer på under ett år.

I februar 2021 fikk stortingspartiene et opprop fra mange hundre kulturnavn med appell om å stanse vindkraftutbyggingene. Kulturoppropet er åpent, og stadig flere kommer til.

Natur- og miljøbevegelsen i dag er mye mer enn Natur og Ungdom og industrifinansierte stiftelser som Bellona og ZERO.

Partienes landsmøter og partiprogram følges med argusøyne. Tusenvis av velgere leter etter parti og politikere hva gjelder kunnskaper og verdigrunnlag og vil ta mot truverdige landsmøtevedtak med glede. Hvem kan vi stole på?

Når mange politiske parti trass folkeopprør og misnøye, har nominert vindkrafttilhengere på topp, og det er opprettet flere nye politiske parti, gir dette en ny situasjon foran stortingsvalget. Hvordan vil dette slå ut?

Det gjenstår å se om Takvam og NRK justerer sin oppfatning om at vindkraft er “lokale saker” uten rikspolitisk interesse og tar konsekvensene av folkeopprøret.

Vil NRK og partiene holde vindkraft og naturtap utenfor den nasjonale valgdebatten også denne gangen?