En del debatter har imidlertid lett for å bli veldig polariserte, der debattantene slenger påstander og skråsikkerhet mot hverandre – gjerne kombinert med å plassere motdebattanter i «bås» og tillegge dem meninger de ikke nødvendigvis har. Det er mulig det gjør godt å få sagt skikkelig ifra, men debattene blir ikke spesielt konstruktive av det.

Jeg har lært at skråsikkerheten er omvendt proporsjonal med kunnskapen om et tema. Desto mer du lærer om et tema, desto mer komplisert og interessant blir det. Skråsikkerheten erstattes av tvil og ydmykhet. Nyansene blir tydelige. Alt blir mer komplisert. Det er sammenhenger og konsekvenser som en ikke automatisk ser. Svarene blir ikke lenger så enkle og åpenbare.

Landbruket er i konstant utvikling – drevet av ny kunnskap, endringer i markeder, endringer i politiske rammebetingelser, endringer i klima, og endringer i teknologi. Selv om vi fortsatt sår om våren og høster om høsten, er det veldig stor forskjell på arbeid og oppfølging i vekstsesongen 2019, sammenlignet med 1999. Arbeid og oppfølging i vekstsesongen 2025 er trolig ganske så forskjellig fra 2019. Tilsvarende gjelder husdyrproduksjonene. Karbonfangst, jordhelse, klimasmart og presisjon er noen stikkord for de kommende årene.

Mange mener at vi kan og bør dyrke langt mer matkorn, poteter, grønnsaker og frukt i Norge. Det kan vi. Men; til hvilken pris? Med hvilken risiko? Og til hvilket marked?

Annonse

Dersom markedet etterspør norske varer og er villig til å betale alle kostnadene med å produsere under marginale dyrkingsforhold, er jeg sikker på at norske bønder vil produsere. Til kostnadene som må dekkes, hører risiko knyttet til produkter med avvikende kvalitet og tapte avlinger – f.eks. hvete som ikke tilfredsstiller kravene til bakekvalitet. Slik hvete brukes i dag i fôr til fjørfe.

I vinter har mange potetprodusenter fått oppleve at poteter med størrelse 42-45 mm ikke lenger er normal salgsvare i butikk. De er for små. Men er ikke små poteter populære? Jo da, men små poteter skal ha gult skall! Røde poteter skal være store. Potetene skal dessuten være pene å se på. Slik er det med mange varer. Vi kjøper mat med øynene, ikke fordi vi er sultne.

Det er stor forskjell på å produsere mat for et marked og en befolkning som tar imot det de får, i mangel på valgmulighet, og et marked med forbrukere som forventer å kunne velge og vrake. Kostnadsforskjeller, med tilhørende prisforskjeller, mellom Norge og andre land, sikrer en jevn importstrøm av matvarer (til tross for importvern) – også av matvarer vi fint kan produsere mer av i Norge. En del av dette hentes til Norge av norske forbrukere. Mange dagligvarebutikker merker nå om dagen hva grensehandelen normalt utgjør.

Hovedpoenget mitt er at vi ikke kan diskutere potensialet for produksjon i Norge uten å samtidig ta med de markedsmessige og handelspolitiske forholdene. Og rekkefølgen er ikke likegyldig.

Maten skal produseres for et marked som etterspør den og som er villig til å betale alle kostnadene med å produsere den. Markedet og etterspørselen må derfor på plass først. Vi står foran store utfordringer med å redusere klimautslipp og samtidig øke selvforsyningsgraden. Litt ydmykhet hos debattantene kan kanskje være en god start på en mer fruktbar debatt.

For ordens skyld: Jeg er korn- og potetbonde, og er i tillegg ansatt Nortura – for de som måtte ønske å plassere meg i «kjøttindustrien».