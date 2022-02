Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Dette er altså tiltak som både er billig, bra for klima og godt for helsa! Dette skulle man jo tro at ville være en gladsak, og et eksempel til etterfølgelse, men nei.

Dette er “en uting”, ifølge landbruks- og matminister Sandra Borch, som sier til Nationen at staten, eller i dette tilfellet kommunen, ikke skal blande seg opp i hva vi spiser. Bortsett fra når staten vil ha oss til å spise kjøtt, da.

For staten bryr seg jo i alle høyeste grad om hva vi spiser. I Sandra Borchs eget departement fordeler de faktisk 94 prosent av alle landbrukssubsidier til animalske produkter, mens grønnsaker som kan spises av mennesker får skarve 6 prosent.

I tillegg er bøndene ved lov pålagt å betale omsetningsavgift på kjøttet som blant annet går til å finansiere opplysningskontoret for kjøtt, eller Matprat, som nettopp skal få folk til å spise enda mer kjøtt. Det kan jo landbruksministeren gjerne legge ned, spør du meg, men det tviler jeg på at hun har planer om å gjøre.

Det kan rett og slett virke som at det landbruksministeren egentlig mener er at det er en uting å be folk om å spise grønnsaker.

Borchs kollega, helseminister Ingvild Kjerkol, vil nok imidlertid at folk skal spise grønnsakene sine. Helsedirektoratet har nemlig utarbeidet kostholdsråd som nettopp anbefaler folk å begrense kjøttkonsumet, og spise mer grønt.

Disse skal revideres i år, og hvis vi ser til våre kule fettere i Danmark er det lite som tyder på at de vil anbefale å spise mer kjøtt framover. Danskene anbefaler nå maks 350g kjøtt i uka og 100g belgfrukter per dag, både for å ta hensyn til klima og helse.

Da er det også gode nyheter at forskning fra Nibio viser at det er potensial for en betydelig økning i mengden proteinrike vekster som erter og åkerbønner som kan dyrkes i Norge.

Tar Senterpartiet likevel til orde for å avvikle kostholdsrådene? Det er i så fall en skikkelig dårlig ide, for de potensielle samfunnsgevinstene av at den norske befolkningen følger kostrådene er anslått til svimlende 154 milliarder kroner per år (data for 2013), og det kan dessuten være mye å hente for den enkelte - to gode leveår, ifølge beregninger fra Helsedirektoratet.

Å kutte i kjøttinntaket kan i seg selv bidra til å redusere risikoen for flere alvorlige sykdommer.

Og om ikke helseargumentet i seg selv er nok, så er det også ifølge Klimakur2030, et av de billigste og mest effektive klimatiltakene vi kan gjøre for å kutte utslipp fram mot 2030.

Beregninger fra Cicero viser at en halvering av kjøttkonsumet bare i Oslo kommune faktisk kan bidra til å kutte mellom 1,8 og 3 tusen tonn CO2. I tillegg mener jeg det er fornuftig at vi som en stor innkjøper faktisk bruker innkjøpsmakta vår også - Oslo kommune handler tross alt kjøtt for over 20 millioner kroner i året - noen av disse millionene kan heller gå til å kjøpe åkerbønner og erter.

På den måten bidrar vi også til å skape etterspørsel etter framtidas proteinkilder.

Det mener jeg en norsk landbruksminister burde heie på. Så byr jeg gjerne på en bolle, selv om den er vegetarisk.