Dette vil snart snu. Etter at statsbudsjettet ble lagt fram, ser vi at regjeringen og stortingsflertallet er villige til å gjøre noen grep som vil være til glede for den vanlige nordmann.

Det vil også føre til at det ikke blir så lett å bli mangemilliardær på å høste av våre felles naturressurser, for så å rømme med sine milliarder til et skatteparadis hvor de kan sitte å skamme seg.

Jeg tror imidlertid at det som virkelig skal til for at folk igjen skal få tillit til regjeringen, er at de viser handlekraft på strømsektoren. Det er vel og bra at vi som forbrukere har fått 50 milliarder i strømstøtte det siste året.

Men dette kan ikke fortsette i evig tid. Det som trengs et at staten igjen får styringa over strømmen. Energiloven fra 1991 har vært en eneste stor ulykke siden den ble innført.

I dag sitter hundrevis av mennesker med god lønn for å selge strøm – også kalt telefonterrorister. Det er utenlandske eiere og børser som henter mangfoldige millioner ut av vår felles ressurs – vannkraften.

Vi lar oss styre av EU. Vår statsminister sier at nå må vi være solidariske med Europa - i dette tilfelle Tyskland, som får dekket 1 prosent av sitt strømbehov fra norsk elektrisitet.

Den vanlige nordmann forstår ikke statsministerens talemåter om solidaritet når dette fører til en 10 – 20 ganger høyere strømpris for oss.

Frigjøringen fra EU sitt grep om vår vannkraft er det som virkelig kan gjøre at vi får tillit til regjeringen. Mulighetene for regjeringen til å få samme ettermæle som Arve Johnsen, som er den som har størst ære for at Statoil ble norsk , er stor.

I motsatt fall vil regjeringen få samme ettermæle som Carl I. Hagen, som foreslo å selge hele oljevirksomheten til amerikanerne fordi dette var noe de kunne.