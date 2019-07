Hva med Andøya flystasjon?

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen hadde nylig et leserinnlegg i Klassekampen hvor han etterlyser samarbeid for å løse de flokene reetablering av Evenes flystasjon regjeringen sammen med Arbeiderpartiet har skapt.

Han nevner i fleng alle de problemene som krever løsning for å oppnå målet: Å omskape Evenes til en tilfredsstillende base for de nye overvåkningsflyene P-8 og de nye F-35 kampflyene. I tillegg skal flyplassen også tilfredsstille Avinors krav for sivilflyging på plassen.

Det første nåløyet er en statlig reguleringsplan og denne vil først foreligge til høsten. En smal sak? Ikke nødvendigvis. Utslippstillatelse for avisningskjemikalier og utslipp generelt er det foreløpig ikke søkt om, så der håper ministeren å "finne gode løsninger". Støyproblematikken skal løses gjennom reguleringsplanen, men hvordan "kommer senere og vil bli beskrevet i en videre prosess".

Om turbulens skriver han følgende: "Både Avinor og Forsvarsbygg har i fellesskap satt i gang turbulensutredninger. Det kan være aktuelt å justere plassering og dreining av hangaren til patruljeflyene i forhold til vindretning, og å se på byggets konstruksjon. Vi forventer å finne en løsning som er akseptabel for alle parter".

Han har helt klart en komplisert sak foran seg. Om han nå tok en liten tenkepause og i den fant frem detaljert informasjon om Andøya flystasjon, ville han se at der eksisterer ikke noen av de nevnte problemstillingene. Flyplassen er i daglig drift og blir bl.a. bejublet av allierte flymannskaper som nylig har deltatt i en omfattende øvelse.

Om han nå skulle ta en tenkepause, ville det sikkert være formålstjenlig å innhente råd fra fagfolk. Det ser nemlig ut til å mangle fullstendig i denne saken.