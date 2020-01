Er det bygdefolk fra Sørvestlandet til langt nord i Finnmark? Er det friluftsfolk og naturelskere? Utallige fugler og flokker med reinsdyr?

Eller er det først og fremst folk fra Bærum og Frogner?

Annonse

Norge har nok fornybar energi. Hvorfor må ”man” likevel akseptere all denne ødeleggelsen? Skal vi redde hele verden, Europa – eller for eksempel bare Tyskland? Men Tyskland er stort, med et areal omtrent som Norge. Så hvis tyskerne absolutt vil ha ”grønn” vindkraft – så hvorfor ikke plassere vindmøllene i Tyskland heller?

Eller kanskje folk i våre største byer – der mesteparten av vår energi forbrukes – likevel er litt engstelige? For eksempel Oslo. Men Oslo er stort – hele Nordmarka. Så fyll først opp med vindmøller der – i Nordmarka og Holmenkollåsen!

Det må man akseptere!