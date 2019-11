Hva kan læres av Nav-blemma?

Over tid har vi sett forholdet mellom stat og innbygger er blitt mer og mer preget av tillitssvikt i form av mengde tilsyn, praksisen med tipstelefoner, bekymringsmeldinger, delegering av makt fra politikere til forvaltningen. Vi ser sågar at forvaltningen overtar oppgaver som rettsvesenet tidligere inneha, og som naturlig hører hjemme der.

Parallelt ser vi også utviklingstrekk der forvaltningens bruk av sanksjoner er økende, og at sanksjonene stadig oftere både blir oppfattet som, og bærer preg av å være straff. Samordning av flere sektorer og etater med fokus eller aksjon mot enkeltborgere er også økende.

Samtidig blir vi vitne til at ansvarliggjøring er blitt mer fragmentert og diffus når det gjøres feil i forvaltingen.

Dette er en urovekkende utvikling. Spesielt urovekkende fordi maktfordelingsprinsippet ikke blir respektert. Det resulterer i feil i en del av forvaltningen forplanter seg med dominoeffekt over i andre deler av samfunnsmaskineriet, noe som meget lett fører til statlig overgrep mot enkeltborgeren.

Vi ser eksempler på at ordensmakten nærmest blir rekvirert til oppdrag av forvaltningen uten at ordensmakten i tilstrekkelig grad kvalitetssikrer sin egen rolle og at borgerens rettssikkerhet blir ivaretatt.

Når vi så ser gjentatte eksempler på at det også glipper i neste instans, rettsvesenet, da må varsellampene snart begynne å blinke rødt hos rettsstaten og hos våre folkevalgte storting. Mange titalls personer har feilaktig fått ubetinget fengsel i opptil åtte måneder for feil begått i Nav-forvaltningen. Er det lenge siden vi hadde smellen i Mattilsynet? Og smellene i Barnevernet?

Hvor mange potensielle forvaltningssmeller fra Mattilsynet ligger udetonert? Det er nok å nevne at forvaltningen driver og avvikler gardsbruk uten rettergang, selv om både grunnlov og menneskerettighetene er helt klare på alle har krav på dette i saker som får så store konsekvenser. Denne utviklingen indikerer at vi er i ferd med å orientere oss bort fra demokrati og folkestyre, og i retning av en autoritativ og totalitær statsdannelse. Hvor mange forvaltningsskandaler kan rettsstaten tåle før tilliten er mistet?

Rehabilitering av grunnsteinene til rettsstaten er nå helt nødvendig for demokratiet vårt. Ut over å erkjenne oppreising til de som er rammet så monner det lite å grave gjennom skrivebordsskuffene til enkeltetater som Nav, etter feil eller svar. Det må til en totalrenovering.

Mye av de prinsipielle endringer som har ledet til denne utviklingen må reverseres. Uthuling av lovverk og prinsipper må tettes igjen, makt på avveie må samles inn igjen, maktfordelingsprinsippet oppgraderes og etterleves. Så må det trekkes lærdom og innsees at pleien av demokratiet er en kontinuerlig evighetsoppgave.