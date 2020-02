Vi skal altså spise mindre kjøtt – spesielt rødt kjøtt. Ok, den er grei. Det er vel fordi det er sunt for miljø og helse. I hvert fall miljø … og kanskje litt helse hvis det blir for mye. Skjønner!

Og når det kommer til miljø, så er det fordi landbruket generelt og kjøttproduksjon spesielt er en klimaversting. Har sett på tall fra 2018, og da ser påstanden ut til å stemme.

Men så kommer vi til det jeg ikke skjønner: SSB skriver at jordbruket sto for 54,8 prosent av metangassutslippet i 2018, mens olje- og gassutvinningen sto for 10,2 prosent. Omregna til CO2-ekvivalenter blir det 2,63 millioner tonn på jordbruket og beskjedne 0,49 millioner tonn på olje- og gassutvinning.

I 2018, og kanskje i dag for alt jeg vet, er Norge verdens nest største produsent av naturgass. Kun Russland er større. Naturgass består av mellom 75 og 95 prosent metan og mengden naturgass produsert på norsk sokkel i 2018 var 103,7 millioner tonn CO2 ekvivalenter.

Ikke dobbelt så mye som utslippet fra jordbruket, nei 39,4 ganger mer enn fra jordbruket, men siden regnskapssystemet er slik at føring skjer der gassen forbrennes, så slipper olje- og gassektoren unna med beskjedne 0,49 millioner tonn. PS: for ordens skyld: Jeg skriver ingenting om oljeutvinning her.

Noen ganger synes jeg det er morsomt å se på windy.com. Gjennom animasjonen ser man hvor makalaus god saftblander klodens værsystemer er. Da må noen fortelle meg hvorfor Norge skal sitte med god samvittighet for å ha utvunnet 103,7 millioner tonn CO2-ekvivalenter i naturgass i 2018, men ha dårlig samvittighet for 2,63 millioner tonn fra jordbruket. Om norsk naturgass brennes i England, Tyskland eller Norge er vel det samme?

Så har jeg oppfattet det sånn at når naturgass brennes, så er det vanndamp og CO2 som frigjøres, og jeg har også skjønt at metan har om lag 32 ganger sterkere effekt enn CO2 på klima. Nettopp derfor opereres det med CO2-ekvivalenter for å få et sammenliknbart bilde av energi og utslipp. Sånn – bare for å ha nevnt det.

Men videre: Naturgass brennes. Den slippes ikke ut. Men så ser jeg Jan Bråten, spesialrådgiver i Statnett, sier at i USA er metanlekkasjen i produksjonsleddene på 2,3 prosent. I Russland (ja ikke sant, den største naturgassprodusenten i verden) trolig mellom 5 og 7 prosent, mens vi i Norge … ja vi i Norge er selvsagt best med ubetydelige 1 prosent.

Tja, 1 prosent av 103,7 millioner tonn, skulle jo bli 1,037 millioner tonn, eller ca. 40 prosent av jordbrukets totale metanutslipp. Det er altså svinnet i naturgassproduksjonen.

Dette er komplisert, og løsningen fremstilles som enda vanskeligere. «Klimakur 2030» foreslår kutt i kjøttforbruket. Det skal skje gjennom ulike virkemidler og forskriftsregulering. Konsekvensen er anslått å bli rundt 5000 færre arbeidsplasser.

Min løsning er enklere: Med utgangspunkt i 2018-talla foreslår jeg at norsk olje- og gassproduksjon reduseres med 2,5 prosent, som tilsvarer utslippet fra jordbruket. Det blir fremdeles produsert nok naturgass til ytterligere klimaforverring (så slapp helt av – det blir ikke bedre), og Norge kan bare putte inn 97 kroner og 50 øre av hver hundrelapp som pumpes opp i et allerede sprekkeferdig oljefond.

Selvsagt vil det ryke en arbeidsplass eller to. Kanskje en fallskjerm også? Men jeg og mine kolleger i landbruket kan ha bruk for et par arbeidsomme hender når dagene ikke strekker til.

Og skulle fallskjermen bli for liten for avtroppende konserndirektører, så skal vi alltids kunne hjelpe til med en steik eller to.