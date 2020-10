Hvilke produksjoner skal støttes? Det er politiske spørsmål som må besvares i lys av en enda større krise: klima- og miljøkrisen.

På tross av titalls milliarder i krisestøtte til bedriftene, er nå over 200 000 nordmenn arbeidsløse eller på tiltak. Fra før har vi 355 000 uføretrygdete – mange av dem ufrivillig. Ifølge Statisk sentralbyrå savner «koronapandemien og nedstengingen av norsk økonomi sidestykke. Den nåværende lavkonjunkturen vil trolig vedvare i flere år».

Alt dreier seg nå om «å få hjulene i gang igjen», eller om «å få økonomien på skinner». Både smittetiltakene og tiltakene for å avhjelpe effektene av dem, vil, enten direkte eller indirekte, virke inn på hvordan økonomien utvikler seg videre.

Vil tiltakene – slik som etter finanskrisen i 2007-2008 – blåse opp finanssektoren ytterligere? Vil de enorme utgiftene til krisetiltak øke forskjellene mellom de landene som har råd til å betale og dem som ikke har? Vil de påvirke utviklingen mot økt økonomisk ulikhet innad i landene? Hvilke næringer vil bli styrket, og hvilke svekket?

Verken krisen eller krisetiltakene er næringsnøytrale eller sosialt nøytrale. Milliardtilskuddene til det konkurstruete Norwegian og oljesektoren viser at vi må stille oss spørsmålene: hva skal vi produsere, hvem skal produsere, og for hvem skal vi produsere.

Vi forbruker altså langt mer enn kloden tåler. I den andre enden av produksjonskjeden fører dette til at vi slipper ut langt mer avfallsstoffer (klimagasser, kjemikalier, plast osv.) enn naturen klarer å bryte ned.

Den såkalte overskridelsesdagen, altså den dagen i året da vi globalt har brukt mer biologiske ressurser enn kloden produserer på ett år, var i fjor 29. juli. Det vil si at vi overskrider jordas produksjonsevne med 70 prosent. Vi må helt tilbake til slutten av 1960-tallet for å finne en økonomi i balanse med biologien!

For Norges del er situasjonen langt verre: hvis alle hadde levd som oss, hadde vi trengt tre jordkloder! Klima- og miljøkrisen henger altså tett sammen med vårt økonomiske system – som vi nå bruker enorme summer for å få til å fungere som før!

Moderne økonomisk teori er bygd rundt ønsket om raskest mulig økning i produksjonen av varer og tjenester. I så måte må man si at teoriene har lyktes godt.

Men vi er ofre for teorienes suksess. De har ikke tatt hensyn til at ressursgrunnlaget og naturens nedbrytingsevne er begrenset. Når vi nå skal stable økonomien på beina igjen, må vi ikke spørre oss hvordan vi kan produsere mer (økonomisk vekst), men hvordan vi kan produsere nok, altså mindre!

Debatten om gjenreisningen etter covid-19 bør konsentrere seg om nye og nyskapende kombinasjoner av plan og marked.

Vi må prioritere på en helt annen måte enn før. Fordelingsproblemet kan ikke lenger løses ved at alle får mer av alt. Økonomifaget blir nødt til å bli hva det en gang var, en lære om forvaltningen av ressursene i et hushold (oikos).

Fordi vi har trodd at sløsing og ulikhet var greit, har vi latt markedet styre fordelingen av godene. Resultatet er i mange tilfeller helt vanvittig. Vi kan finne hoteller med opp til ti ansatte pr. gjest (men hvilke gjester!), mens sykehjem ligger langt under én ansatt pr. pasient.

Norske småunger kjører rundt i atv-er som hadde forandret hverdagen til verdens én milliard småbønder fra sult og misere til et anstendig minimum. Båtene i våre småbåthavner ville vært en revolusjon for kystfiskere i andre land. Rike mennesker bruker mer penger på en ny kjøkkeninnredning enn fattigfolk på sitt beskjedne hus. Bikkjene våre har et bedre kosthold enn verdens to milliarder fattigste …

Vi eter oss til døde, bruker store deler av inntekten vår på maskiner som fritar oss fra å bevege oss, og undergraver helsa vår (som vi reparerer med trimmaskiner), tar lange bilturer ut av byene for å få frisk luft og gå på tur i naturen.

Er det mulig å tenke seg politiske/økonomiske valg som prioriterer de manges basisbehov før de fås ekstravagante rikdom?

Det er ikke markedet alene med sin usynlige hånd som kan få oss helskinnet ned på beina igjen. Markedet har jo også en usynlig fot som spenner beina under oss, og hindrer oss i å komme dit vi vil. Samtidig vet vi at forsøk med sentral planlegging av økonomien (f.eks.) i Sovjetunionen ga enda dårligere resultater.

Debatten om gjenreisningen etter covid-19 bør konsentrere seg om nye og nyskapende kombinasjoner av plan (internasjonal, statlig, regional og kommunal) og marked. Både Kinas økonomiske utvikling de siste tiårene og Europas sosialdemokratiske gjenreisning etter annen verdenskrig viser at en slik blanding er et svært effektivt verktøy.

Kan disse erfaringene også brukes til å nå det målet vi må ha for økonomien i årene framover: effektiv bruk av knappe ressurser og en langt jevnere fordeling enn vi har i dag?