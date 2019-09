Hva gjør EØS-avtalen med Norge?

Det er med stor bekymring jeg leser følgende sitat av Øystein Steiro Sr.: «Da EØS-avtalen ble vedtatt i 1994 skjønte få, om noen, hva de langsiktige konsekvensene ville bli. Jeg var med på forhandlingene og har først etter hvert skjønt hva vi bega oss ut på. Vi forpliktet oss den gang til ikke bare akseptere det eksisterende regelverket i EU, men også fremtidige rettsakter EU måtte komme til å utvikle. Det er etter hvert blitt stadig klarere hva det innebærer. Det innebærer at vi avstår stadig mer suverenitet og selvråderett til EU og at det ikke lenger er et demokratisk valgt Storting som avgjør rettsutviklingen i Norge slik Grunnloven bestemmer. Deler av rettsutviklingen i Norge bestemmes av 55 000 byråkrater i en EU-kommisjon i Brussel som hverken er folkevalgt eller norsk».

Vi har siden EØS-avtalen ble inngått tatt inn over 12 000 direktiver, så det som er igjen av norsk suverenitet blir stadig mindre og mindre ettersom direktivene kommer, og blir implementert. Dette er vel i strid med Grunnloven, slik jeg ser det, og det kan være i strid med folkeviljen også. I og med at vi har sagt nei til EU 2 ganger, 1972 og 1994.

Jeg regner med at EU-tilhengerne vet dette, både Erna Solberg, Siv Jensen og Jonas Gahr Støre. Embetsverket i UD har skjønt det og Lovavdelingen i Justisdepartementet vet dette. Dette vet også justisprofessorer på universitetene våre, det var en tyngde av jussprofessorer som advarte mot Aver.

I realiteten bryter EØS-avtalen med ideen om Grunnlov og selvstyre, vi underlegger oss rettsakter som vi, norske borgere ikke har herredømmet over. Steiro sier videre: «Det er uforståelig at vi har en regjering som med åpne øyne daglig avstår suverenitet til en fremmed makt, som fortsetter å handle i strid med landets Grunnlov, som undergraver demokratiet og som behandler et så grunnleggende politisk stridstema som om det ikke eksisterte».

Hvor lenge kan dette feies under teppet? Er det ikke på tide å se på denne avtalen med nye friske og nøytrale øyne? Vi er faktisk i ferd med å bli en koloni under EU, vi har vært i et kolonivelde før, ja, til og med et lydrike var vi, og det var derfor vi fikk Grunnlova i 1814, husk det! Øystein Steiro Sr. er vel verdt å høre på.