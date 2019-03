Hva gjør dere for insektene, Statens vegvesen?

Helt fersk forskning, publisert i tidsskriftet Biological Conservation, omtalt i Nationen og medier verden over, har fått mange til å grøsse. Dersom vi mennesker fortsetter å utrydde insekter i samme tempo som nå, kan alt være borte om 100 år.

Insektene er naturens tannhjul. De er mat for dyr og fugler, som igjen er mat for mennesker. De pollinerer og bestøver frukttrærne våre. Uten insekter, ingen epler. Forsvinner insektene, forsvinner til slutt menneskene. Så enkelt, så skremmende.

For tretti år siden klarte verdenssamfunnet å redde ozonlaget. Nå trenger vi en mobilisering for å redde insektene. Det er en gigantisk oppgave, men mulig. Her i Norge må vi gjøre det vi kan, i hvert fall.

Jeg er lokalpolitiker for Miljøpartiet De Grønne, og jeg skal gjøre det jeg kan for at min kommune, Stavanger, blir en insektvennlig kommune. Det handler om å prioritere mer natur og mindre asfalt. Miljøpartiet De Grønne vil etablere og kreve grønne tak på store bygg, hvor insektene kan leve. Vi skal erstatte livløse kommunale plener med næring- og artsrike blomsterenger, og vi vil ha mindre parkpreg på friområdene våre og heller slippe naturen litt fri. Jo villere natur, jo mer mangfold.

Får vi med de andre partiene på det, vil vi gi insektene bedre livsgrunnlag, samtidig som vi sparer penger på vedlikehold og plenklipping – og får en grønnere og mer spennende kommune.

Kommunene har en viktig rolle, men vi trenger at Statens vegvesen også kommer på banen. Statens vegvesen har ansvar for titusenvis av kilometer vei i Norge, deriblant vedlikehold av veikantene. Veikantene er noen av de mest artsrike områdene vi har i Norge, både når det gjelder insekter og planter. Her lever både sjeldne og viktige arter som vi må ta vare på.

Dessverre er ikke Statens vegvesen og deres underentreprenører alltid så flinke til det. Vi har sett for mange ganger at veikanter har blitt sprøytet med gift og effektivt drept alt liv. Vegvesenet har også en tendens til å gjennomføre kantslått for tidlig på året, slik at ikke plantene får tid til å blomstre, og da kommer heller ikke insektene.

Statens vegvesen vet hvordan artsmangfoldet skal ivaretas og har retningslinjer for det, men fortjener likevel å bli utfordret på to ting:

1. Hva skal Statens vegvesen gjøre for å sikre at underentreprenørene følger retningslinjene, og verken sprøyter eller gjennomfører for tidlig kantslått?

2. Gitt den alvorlige situasjonen for insektene, også i Norge: Hvordan skal Statens vegvesen bli enda bedre bidra til å bevare artsmangfoldet langs veikantene bedre enn i dag?