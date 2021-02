Etter å ha etterlyst mer bredbånd i distriktene i lang tid, klarer Nationen på lederplass 5. februar å også kritisere når regjeringen legger fram en historisk pakke på 800 millioner kroner til utbygging av bredbånd i distriktene. Forstå det den som kan.

Ifølge Nationen skal visst regjeringens storsatsing nærmest oppfattes som en innrømmelse på at innsatsen så langt ikke har vært god. Jeg kunne ikke vært mer uenig.

Jeg står fast på at denne regjeringen har satset betydelig på digitaliseringen av landet og på utbygging av bredbånd i distrikter hvor det ikke er kommersielt lønnsomt. Derfor har vi også nådd det ambisiøse målet fra 2016 om raskt bredbånd til 90 prosent av husstandene innen 2020.

Nå gjør vi et nytt grep for å øke takten ytterligere og stimulere utbyggerne til å bygge 5G-nett ut i distriktene, gjennom en rabattordning i 5G-auksjonen. Vi har altså brukt mye penger før, og nå bruker vi enda mer. En skal være temmelig påståelig for å mene at det er noe å kritisere.

Det er altså ikke for å "bøte på", det er for å øke takten ytterligere.

For målet er vi jo helt enige om: Bredbånd til alle gir befolkning og næringsliv i hele landet mulighet til å ta del i den digitale revolusjonen og verdiskapingen. 5G vil ha enorm betydning for næringsutvikling og velferdstilbud.

Nationen siterer meg på at høyhastighets bredbånd ikke kan bygges over natten. Det står jeg på. Men med det grepet vi nå tar, kommer vi et stort steg nærmere. Ambisjonen for når vi skal være helt i mål, setter vi i stortingsmeldingen om den digitale grunnmuren som legges frem over påske.