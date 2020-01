Hva er et udemokratisk sinnelag, Gundersen?

Jeg ser i Nationen at næringspolitisk leder i Glommen Mjøsen Skog, Gunnar Gundersen, som privat er stor skogeier med tilhørende interesser i Solør, har synspunkter "med forferdelse" om partiet Venstre og deres påståtte udemokratiske sinnelag når det gjelder våre ulver.

Gundersen har en del meninger som jeg vil belyse bredere, og da med utgangspunkt i varianter av de påståtte udemokratiske sinnelagene.

I sin alminnelighet er det beklagelig for denne saken uansett ståsted at noen medier som ofte har ulv på dekningsprogrammet heller synes å komme med mediets og journalistens meninger mot denne delen av vår fauna enn å respektere Vær-varsom-plakaten, som blant annet sier "Pressen har et spesielt ansvar for at ulike syn kommer til uttrykk".

Gundersen viser i sitt innlegg til holdninger hos rovviltnemndene. Disse og de lokale viltutvalgene har i tillegg til den formelle saksbehandlinga et nokså rovdyrnegativt syn, slik jeg opplever det. Dette er ikke særlig demokratisk eller tillitskapende, og det skyldes trolig en overrepresentasjon av folk fra primærnæringer og jakt og underrepresentasjon av folk fra natur- og miljøsida. I framtida må våre forskeres fagvurderinger tas mer hensyn til.

I min hjemkommune Elverum nådde udemokratiet sin topp for noen år sia da kommunen fikk kritikk av Høyesterett fordi man var i meste laget ivrig med å bruke penger – som man ellers påstår knapt finnes – til å støtte en rovdyrmotstander i en rettssak om beiterett mot Staten. Vedkommende tapte saken og kommunen valgte senere rovdyrmotstanderen inn i viltutvalget for å representere miljøsida!

Andre utslag av et slikt udemokratisk sinnelag er blant annet trakassering av forskere og ødeleggelse av deres utstyr, ulovlig jakt, husdyr som vanskjøttes i hjel, og rovdyr som pines til døde med gift i åter.

Gundersen er inne på politikkens underforstått negative betydning for befolkningen. Men i lokalavisa Østlendingen fra desember i 2019 vises det til en undersøkelse oppdatert fra 2015 som Sentio har foretatt for Nationen. Her framgår det at "Flere nordmenn enn tidligere mener dagens vern av rovdyrene i Norge er bra".

De mest aktive synsere om dette temaet kan nok også ta til seg at en seniorforsker ved Norsk institutt for naturforskning (NINA) i samme artikkel sier "Rovdyr og rovdyrforvaltning engasjerer egentlig ikke så mange".

Gundersen drar fram igjen folks angivelig reduserte muligheter for bruk av utmarka. Den viktigste og mest omfattende bruken av utmarka er sjølsagt folks vanlige turbruk, og nå som før har Norges største friluftsorganisasjon Den Norske Turistforening – heri den lokale varianten for Finnskogen og omegn, ei bra og stadig vekst i sitt medlemsgrunnlag.

Vi som er medlemmer her sitter ikke inne og biter negler over at en ulv gikk over et jorde i Sørskogbygda. Denne siste ulven måtte for øvrig ha et svært så lett ganglag, siden folk fra Statens Naturoppsyn ikke klarte å finne spor etter dyret.

Folk og beitedyr i utmarka blir påført noen problemstillinger av store rovdyr – enkelte svært alvorlige – men andre forhold påfører de samme mye større problemer som ikke belyses så ofte! Av den mindre delen som skyldes rovdyr, så er nå som før jerv, bjørn og gaupe de største og vanligste skadevolderne.

De siste 10 åra er skadeerstatningene positivt halvert og de er rekordlave for ulv. For sau er det en viss overproduksjon med tilhørende særs lave priser – hvor motivene for å opprettholde besetninger dermed er uklart, og her kunne mange problemer ha vært unngått hvis produksjonen ble redusert eller deler av den ble avsluttet.

Mennesket har brukt og i enda større grad misbrukt miljøet og naturen med dens flora og fauna for å skaffe seg sjøl egoistiske fordeler, spesielt etter andre verdenskrig grunnet stor befolkningsvekst. Resultatet av slike uforstandige holdninger ser vi i dag. Ei rad forskere er nå skremte over utviklinga og rett og slett redde for framtida.

Det er således for lengst på tide med atskillig mer ansvarlighet ved at vi vesentlig mer enn før aksepterer og innretter oss etter naturmiljøet med dets flora og fauna og mangesidige premisser. Også store rovdyr har rett til et liv!