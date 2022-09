Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Norske råvarer, fra norske produsenter. Det er bærekraftig, det er kortreist og det er mye stolthet knyttet til råvareproduksjonen og tradisjonene vi har her i landet.

Tidligere i år fikk vi et historisk godt jordbruksoppgjør. Som på mange måter var på høy tid, men som også er “too little, too late”.

For så snart confettien var feiet opp og kaken var spist, stod vi altså overfor noe vi aldri kunne se komme. Landbruksoppgjøret hastet våren 2022 fordi produsentene ikke visste om de kunne forsvare kostnadene som kom ved å putte greiene i jorda, men ingen snakket om innhøstingen.

For det er ikke bare kunstgjødsel og generell drift som koster penger i jordbruket. For at du og jeg skal ha norske grønnsaker gjennom vinteren og frem til sommeren, må dette lagres på helt spesifikke måter for at det ikke skal råtne.

Du tenkte kanskje at alt som tas opp av jorda spises med en gang? Ja, det tenkte jeg også helt til jeg lærte en ting eller to om hvordan dette fungerer i praksis.

Flere tusen tonn poteter, gulrøtter, løk og rotgrønnsaker lagres lokalt og regionalt over hele landet, for så å vaskes og pakkes når det skal sendes til distribunaler som igjen sender det ut til butikkene.

En gjennomsnittlig lagring krever 50.000 kwh per måned, men våre politikere har definert at behovet i landbruket er på 20.000 kwh. Jeg glemte kanskje å si at dette behovet kun gjaldt lagring av grønnsaker? Hva med de som driver med husdyr eller har egne kornsiloer eller siloer til fôr?

Nå ser vi at det er produsenter som velger å harve ned avlinger fordi de hverken blir sett eller hørt. Disse produsentene setter ekstremt mye midler på spill for at du og jeg skal ha norske grønnsaker på matbordet, også skal alt være forgjeves.

Det er jo ikke alle produkter i grøntproduksjonen som hverken kan lagres eller som norsk jordsmonn evner å produsere i stor nok skala, så import fra både Europa og resten av verden kommer vi ikke utenom.

Kjære, Jonas Gahr Støre. Tenker du litt over at konsekvensen av økt import fra en verden med matmangel, er at vi tar maten ut av munnen på mennesker som sulter - fordi vi ikke klarer å ta vare på egen produksjon her hjemme? Det hjelper ikke sende penger når verden trenger mat, mens vi harver ned flere tusen tonn med avlinger her hjemme.

Du og jeg har vært i denne landbruksbransjen cirka like lenge. Du har sett hva det koster produsentene å holde liv i landbruket. Du har vært rundt i landet og sett hvilke utfordringer som finnes før vi fikk strømmen som et lite kakedryss på en allerede overpyntet kake.

Kjære, Sandra Borch. Jeg er redd det er svært få som vil ha et stykke av den overpyntede kaken, og jeg håper Norge nå kan være litt tidligere ute med tiltak før det nok en gang blir alt for lite, og altfor sent.

Går det greit med dere? Etter to år med stengte grenser og økning over hele linja, er det rett og rimelig å spørre om dere kan ta i et tak? Bruk den makten dere vet dere har. Støtt produsentene og still krav. Dere lever av forbrukerne og styrer hva som finnes i butikkene deres, og det hviler et lite ansvar på dere også.

Vi som forbrukere må også bruke stemmen og makten vi har i butikkene vi handler. Still krav til butikkene dere handler fra og vær opptatt av hva dere putter i munnen. Spis norsk, spis sesong, spis opp.