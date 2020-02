Hva er det som driver deg, Live Kleveland?

Dyrevernalliansens Live Kleveland har kommentert Stortingsforliket om kompensasjon til pelsdyrbøndene i ulike media denne uka. Hun mener at forliket er et svik mot pelsdyrene. Se f. eks. Nationen 12. februar.

Vedtaket om avvikling av pelsdyrnæringa er gjort tidligere, og sluttdato er satt. Stortingsvedtaket denne uka endret ikke avviklingsfristen. Nå dreide saken seg om kompensasjon til de familiene som må avvikle levebrødet sitt, og til de som må se at det livsverket de har lagt ned i å bygge opp en lønnsom pelsproduksjon legges i grus. Noen av de som har investert i familiebedriften de siste åra, ville bli sittende igjen som gjeldsslaver uten en rettferdig kompensasjon basert på verdien av den bedriften som må legges ned..

Kleveland harselerer med pelsdyroppdrettere som «kan le hele veien til banken», framholder at forliket er et svik mot pelsdyrene og viser ingen glede over at en lang kamp om pelsdyroppdrett i Norge nå er slutt. Hun er også skuffet over at denne runden har dreiet seg om menneskers (pelsdyrbøndenes) ve og vel og ikke pelsdyrene.

Hva er din drivkraft, Live Kleveland. Er det pelsdyrenes ve og vel, eller er det hat og kamp mot (pelsdyr)-bønder?