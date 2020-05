Hva betyr skadepotensial, Miljødirektoratet?

Innen rovviltforvaltninga kommer det stadig inn begreper og ord fra forvaltninga som viser seg å være svært anvendelige for at forvaltninga «skal få/ha rett», eller eventuelt «fritas for ansvar.»

Ett slikt begrep er skadepotensial. Da vi for noen år siden søkte om skadeforebyggende felling av en bjørn vi hadde på viltkamera 16.mai, like før beiteslipp, ble søknaden avslått med nettopp denne begrunnelsen. Skadepotensialet ble ikke ansett å være stort nok.

Det året mistet vi mellom 150 og 160 dyr, og svært mange av dem nettopp til den aktuelle bjørnen, noe som ble dokumentert gjennom DNA-funn både ved kamera før beiteslipp og ved de dyrene den hadde drept. I tillegg var bjørnen over til Høylandet og drepte mange sauer der først i beitesesongen.

I år dukker det samme ordet opp igjen som ett av flere anvendelige kriterier i forbindelse med et foreløpig svar på søknad om skadeforebyggende felling av bjørn på vårsnø.

Kan direktoratet på en forståelig måte definere dette begrepet? Skadepotensial synes å ha en størrelse som er helt uforståelig. Det sier vi etter at vår og ei nabobesetning til sammen mistet over 600 dyr i beitesesongen 2019. Der hadde vi ei binne med tre halvannetårige unger gående, som vi ikke fikk lov å ta ut, til tross for at alle tre ungene var hannbjørner. I tillegg hadde vi ei binne til, uten unger, som vi heller ikke fikk ta ut. Dette skjer utenfor forvaltningsområdet for bjørn og i et prioritert beiteområde.