I en nylig kronikk og en analyse i boka «Mot bedre vitende i norsk matsektor» viser jeg at dagligvarehandelens bruttoavanser har sunket sammenlignet med dagligvarehandelens bruttoavanser i våre naboland.

Anders Nordstad har presentert seks påstander og konkludert med at jeg presenterer «luft med mye tåke». Men Nordstad og jeg analyser ulike ting. Nedenfor redegjør jeg for påstandene og forskjellen i våre temaer og kommenterer hans antydning om at min hensikt er å frikjenne dagligvarekjedene.

Les også: Matprisene er høye fordi vi har råd

De seks påstandene er, slik jeg forstår dem: (1) Kjøpekraften avgjør matprisene, det gjør ikke produksjonskostnadene. (2) Importvernet for jordbruksvarer gjør ikke maten dyrere. (3) Høyere bearbeidingskostnader i industrien påvirker ikke prisene, men går bare ut over industriens fortjeneste. (4) Endret matmoms endrer ikke matvareprisene. (5) Dagligvarehandelen henter fortjeneste fra industrileddet. (6) Leverandørene betaler avgifter for hylleplassering.

Påstandene om fortjeneste som hentes fra industrileddet og hylleavgifter er, i vesentlig grad, riktige.

Annonse

Spørsmålet om hvordan slike betalinger håndteres i statistikken, er komplisert. Siden jeg ikke analyserer hvordan fortjeneste fordeles mellom eiere, er påstanden om fortjenesten ikke relevant.

Betalinger for hylleplassering, såkalt markedsføringssamarbeid osv., som er grundig belyst f.eks. av Matkjedeutvalget, kan vi regne med blir ført som en del av driften og skal være inkludert i min analyse.

Nordstads fire øvrige påstander åpner for en forståelse hvor verken produksjonskostnader, matmoms eller importvern påvirker matvarepris til forbrukere. Prisen bestemmes av kjøpekraften alene. Det følger da at ingen har makt til å påvirke matvareprisen til forbruker, utenom forbrukerne selv. Slik frikjenner Nordstad dagligvarekjedene fra å påvirke forbrukerprisene på matvarer.

Min analyse gir ikke grunnlag for å frikjenne eller anklage noen for noen misgjerning mot noen.

Nordstad teorier om matvaremarkedet er annerledes enn mine. Det har lite å si for hvordan vi skal måle bidragene til prisøkninger gjennom verdikjeden. Og ingen av oss kommer utenom bruk av fakta og statistikk, om vi en dag skal vise om vi har belegg for våre ulike teorier.

I den kampen om verdiene i matverdikjeden som Nordstad beskriver, er det forståelig at han er på vakt mot tåkelegging av maktforhold. Han antyder at det kan ligge bestemte interesser bak min analyse. Slike mistanker er ikke hyggelige, men likevel velkomne.

Både næringsliv og forskning bør stadig stille hverandre og seg selv spørsmål om forskningen har den faglige uavhengigheten som vi alle er avhengig av.