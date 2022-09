Høyt ferieforbruk er ikke det samme som bærekraft

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Næringen har et stort klimaavtrykk og i søken etter å redusere dette avtrykket mener flere ledende norske reiselivsaktører at veien til bærekraft er å fokusere på “de rette turistene” – turister som legger igjen mest mulig penger på reisemålet.

Fokus på færre turister, men tykkere lommebøker og høyere døgnforbruk, skal gjøre næringen bærekraftig og samtidig gi reduserte klimautslipp og høyrere verdiskapning.

Å dytte «bærekraftsbegrepet» foran seg og la vestlandsfjordene, midnattsola og kulturattraksjonene i hovedstaden forbeholdes en forholdsvis liten og eksklusiv elite, er i beste fall unyansert.

De «riktige turistene» må heller være de som reiser på en skånsom og klimavennlig måte.

Uavhengig av størrelsen på lommeboka.

Målet med Norges satsning på såkalte «kvalitetsturister» (en tilsvarende satsning gjøres blant annet også i New Zealand, Rwanda og Hawaii) er «high yield, low impact» (høy inntekt, lav påvirkning).

På veien mot et mer bærekraftig reiseliv er lav påvirkning viktig og riktig – men det blir feil og villedende når store toneangivende reiselivsaktører i sin kommunikasjon forenkler og nærmest setter likhetstrekk mellom bærekraft og gjester med et høyt forbruk.

Ønsker vi at norsk reiselivsnæring skal være for de rike som flyr mye og langt og som allerede har det største avtrykket og forbruket? Skal bærekraftsbegrepet brukes til å definere dette som “riktige gjester”? Bør vi ikke også henvende oss mot de med lavere forbruk og mer nøkternt feriebudsjett?

Reiselivsnæringen utgjør omtrent fire prosent av vårt bruttonasjonalprodukt og syv prosent av norske arbeidstakere. På sitt beste bidrar reiseliv til likestilling, lokal bolyst og integrering og arbeidsplasser. Mange norske distriktssamfunn ville hatt et dårligere kultur-, restaurant eller transporttilbud hvis turistene ikke kom.

Gjort riktig kan reiselivsnæringen være med å bygge lokal infrastruktur, bidra til å bevare kultur eller redde natur mot utbygging og uopprettelige inngrep.

Norske reisemål trenger besøkende som utfyller lokalmiljøet og gjør det bedre fremfor turister som kun samhandler med lokalmiljøet gjennom transaksjoner.

For lokalsamfunnene som lever av reiseliv, er det ikke nødvendigvis gjestene med ubegrenset budsjett og eksklusive ferievaner som bidrar til bolyst og et bedre lokalt kultur- eller transporttilbud.

Vi mener ikke at norsk reiselivs skal slutte å tilby og legge til rette for syv-retters middag, guidete opplevelser og eksklusive overnattingssteder, men vi må ikke gå i den fella at vi setter likhetstrekk mellom «bærekraft» og høyt ferieforbruk.

På veien mot et mer bærekraftig reiseliv må vi ikke glemme gjestene som faktisk har det laveste klimaavtrykket – det være seg en telter på en strand i Nord-Norge, en fjellturist på en selvbetjent turistforeningshytte i Jotunheimen eller en ryggsekkturist på Dovrebanen.

Når store reiselivskonsern, med utenlandske hovedeiere og en målgruppe som flyr langt for å besøke Norge, sier de er «bærekraftige» fordi gjestene har et høyt døgnforbruk, er det i våre øyne grønnvasking.

Vi må ikke tro at vi lager et klimavennlig, inkluderende og bærekraftig reiseliv hvis vi utelukkende satser mot de aller mest pengesterke.En fremtidsrettet, bærekraftig reiselivsnæring må også definere andre målgrupper og tilrettelegge for dem.

For det er ingen andre bransjer som setter likhetstegn mellom høyt forbruk og bærekraft.