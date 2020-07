Høyres sjølforsynte rot

Hvis vi holder oss til sjølforsyning fra jordbruk, så er det enkelt fortalt slik at folk enten kan skaffe seg energi gjennom planteprodukter eller husdyrprodukter. Siden også husdyra spiser planter, så handler sjølforsyning utelukkende om planteproduksjon. Enten som fôr til dyra eller som mat til folk. Og planter de dyrkes og høstes på jord.

Les debattinnlegget til Guro Angell Gimse her:

Det er disse plantene og jorda som er produksjonsgrunnlaget. Jordbruk er bruk av jord. Det neste spørsmålet er hvor jorda brukes, hvilket areal og i hvilket land plantene dyrkes og høstes på. Det er altså ikke hvor tung lamungen er eller hvor raskt den vokser som avgjør sjølforsyninga. Det er heller ikke hvor mye fisk vi eksporter. Sjølforsyning handler om hva lamungen har spist, fra hvilket areal, i hvilket land som fôret til lamungen kommer fra. Desto flere planter som dyrkes og høstes i Norge, og desto mindre importert kraftfôr og mat, desto bedre blir sjølforsyninga.

Annonse

Angel Gimse mener dekningsgrad er det korrekte målet på nordmenns matsikkerhet. Dekningsgrad viser hvor mye kalorier som produseres i Norge i forhold til forbruket av kalorier i Norge. Dette tallet er om lag 90 prosent. Dekningsgrad forholder seg ikke til hvordan kaloriene produseres, opphavet til kaloriene eller hvilke kalorier som faktisk spises.

Akkurat dette er helt avgjørende poenger i en diskusjon om matsikkerhet. Norge produserer og eksporterer store mengder oppdrettsfisk som er basert på betydelige mengder importert fôr. Det samme gjelder produksjonen av kjøtt og mjølk i norsk jordbruk. Når Angel Gimse påstår at «Dersom alle veier ut og inn av Norge stoppet i dag, hadde altså nordmenns energibehov vært 90 prosent dekket av norske varer», så har hun misforstått hva dekningsgrad og matsikkerhet er.

Korrigert for importert kraftfôr er sjølforsyninga i norsk jordbruk på 36 prosent av energibehovet. Norge er blant de landene i Europa med lavest sjølforsyning.

La oss for enkelthets skyld hoppe bukk over det avgjørende faktum at det importeres fôr til både fisk og kyr i Norge, og forestille oss at nordmenn skulle følge Angel Gimses løsning å spise den fisken som eksporteres hvis «alle veier ut og inn av Norge stoppet».

For det første, vi spiser lite fisk i Norge. I sum utgjør fisken cirka 1–2 % av det totale kaloriopptaket. For det andre, fisk har få kalorier. Det betyr at sjøl om vi spiser mye mer fisk, så vil den ha liten innvirkning på sjølforsyninga på kalorinivå. Beregninger av sjølforsyning i Norge under andre verdenskrig, da mange spiste flere måltid fisk daglig, viser at inntaket av fisk anslagsvis utgjorde 5 prosent av kaloriinntaket totalt. Til orientering: Terje Vigen bodde ved Agderkysten og var trolig mer enn sjølforsynt med fisk da han rodde over Skagerak etter korn under Napoleonskrigene for å redde familien fra hungersnøden.

Når Angel Gimse sauser sammen begreper som hun sjøl forvirres av, er det kanskje ikke så rart at sammenhengene mellom bruk av jord i Norge, import av fôr og mat og matberedskap blir borte i jordbrukspolitikken. For politikerne gir importert fôr til fisk og dyr visstnok like bra matberedskap som fôr fra egne ressurser i Norge. Og store mengder eksportfisk skal spises av nordmenn når «alle veier ut og inn av Norge» stoppes. Kunnskapsnivået er like dårlig som matberedskapen.