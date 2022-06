Høyre undervurderer hva som er viktig for forbrukeren

Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

Høyres landbrukspolitiske talsperson Lene Westgaard-Halle og nestleder i Høyre Tina Bru sin klare beskjed til forbrukerne at de er førsteprioritet. Det vitner om at Høyre ikke er et parti for landbruket, heller ikke for forbrukerne, når man leser forslaget som de så stolt fremlegger.

Høyre vil ta 1 milliard fra potten som skal være et steg for bøndene så de kan nærme seg en anstendig lønn som andre yrkesgrupper ellers. Mange bønder sliter i dag med å holde hodet over vann, så da de ekstra kronene kom på bordet, skapte det litt mer optimisme i næringa.

Endelig er det en regjering som ser bonden og de utfordringene de har fått på grunn av høy kostnadsvekst på faktorer som landbruket er avhengig av for å kunne opprettholde drifta på gården.

I forslaget fra Høyre så kan vi lese at det vil gi en "typisk familie", en årlig besparelse på cirka 700 kroner eller 58 kroner pr måned, eller for å legge det ned på et mer detaljert nivå, 1,90 kroner pr dag. Eller 400 gram kjøttdeig på Rema som er på tilbud i disse dager.

Jeg tror med dette forslaget, så undervurderer Høyre hva som er viktig for forbrukeren. Ok, de ser ofte på pris, men de vil også ha norske rene produkter i nærbutikken sin, og den kundegruppen blir bare større da de fleste har fått opp øya for norsk landbruk, konsekvensene hvis flere bønder velger å legge ned drifta på gården sin.

I følge spisefaktaundersøkelsen fra Ipsos, viser den at andelen nordmenn som velger norsk mat i butikkene har økt med 5 prosent siden 2019. Hvorfor ser ikke Westgaard-Halle og Bru det samme som de fleste forbrukere gjør? At vi trenger et levende landbruk i Norge, en næring som norske bønder kan leve av uten å måtte jobbe dobbelt. Det som kunne gitt forbrukerne en hånd, er å sette ned momsen på matvarer.