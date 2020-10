Høyre tar oppgjør med overstyring ovenfra

I innlegg i Nationen 30.9. stempler Thor Krefting Nissen i et innlegg Høyres første utkast til stortingsprogram som et digert «antidemokratiseringsprogram» og han anklager Linda Hofstad Helleland for å ikke vite hva demokrati er. Det kan synes som det er Nissen selv som har utfordringer med forståelse av hva demokrati er.

Leksikal definisjon er: Demokrati, også kalt folkestyre, er en styreform der folket, forstått som landets voksne innbyggere, velger representanter som utformer lovene og tar viktige politiske beslutninger. I et demokrati kan innbyggerne også selv delta i utformingen av de politiske vedtakene.

Hvilken politisk ideologi og grunnleggende menneskesyn man har, tilsier hvor nært eller fjernt fra enkeltmennesket som berøres, man mener beslutningen skal tas. Balansen mellom ansvar, rett og plikt hos enkeltmennesker versus det samme hos gruppen eller systemet, er det som skiller høyre- og venstresiden i politikken. Høyres politikk bygger på et grunnleggende positivt menneskesyn og setter enkeltmennesker og lokalsamfunn i sentrum. Beslutninger skal tas nærmest den som berøres av beslutningen.

Høyre har lyttet til de mange ordførere og lokalpolitikere rundt i Norge som til stadighet opplever innsigelsesinstituttet som en klam hånd om lokaldemokratiet. Intet er mer forstemmende for lokalpolitikere enn å forholde seg til forsøk på overstyring fra fylkesmann, fylkeskommune, direktorater – enn si ulike interesseorganisasjoner med manglende lokal forankring som i stadig større grad oppfører seg som politiske aktører i lokale beslutningsprosesser om planer for samfunnsutvikling.

Det er dette systemet som Høyres programkomité tar et oppgjør med!

Så bør Nissen merke seg at lokaldemokrati er et grunnleggende prinsipp som tilsier at man aksepterer og respekterer at de som bor annetsteds enn man selv gjør, har andre behov og ønsker enn man selv måtte ha – og at det er de lovlig valgte lokalpolitikere som gjør vedtak. Det vil være ulike interesser i et lokalsamfunn og det blir opp til lokale myndigheter å gjøre nødvendige interesseavveininger.

Høyre mener fylkesmannen fortsatt skal være instans for lovlighetskontroll som sørger for at verken enkeltmennesker, lokalsamfunn eller viktige regionale eller nasjonale interesser tilsidesettes eller overkjøres - men kun det.

Nissen nevner vindkraftprosesser og at disse behandles etter energiloven og ikke plan- og bygningsloven. Det var den rødgrønne regjering som flyttet vindkraftkonsesjoner til energiloven, angivelig for å få fortgang i konsesjonsprosessene. Så viser historien at dette var et grep som til de grader har slått feil ut.

Det politiske miljøet er som kjent i prosess omkring fremtidig konsesjonssystem for vindkraft. Stortinget har en viktig jobb å gjøre for å balansere lokaldemokrati og nasjonale interesser for å nå fornybarmålene. Også der vil Høyre - som alltid – være på lag med lokalsamfunnene og ha tillit til at lokalpolitikerne i størst mulig grad kan gjøre gode vedtak, til beste for lokalsamfunn og nasjonen.