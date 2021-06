Dette er et debattinnlegg. Teksten står for skribentens regning. Vil du delta i debatten, kan du sende ditt innlegg til Nationen her

For en tid siden gikk store skarer av Osinger i fakkeltog mot et uhyrlig naturinngrep, og mange av oss deler nok deres bgrunnelse. Det burde være hevet over enhver tvil at det bruprosjekt som er foreslått over Bjørnefjorden , vil bli en forsøplende naturskjending uten sidestykke.

Nettop fordi det dreier seg om et av de desidert vakreste naturområder her vest. Her må «skylapper» tydeligvis vært tilstede, dersom Statens vegvesen og andre forståere viftet med sitt hovedagrument; altså noen fattige innsparte minutt i reisetid. Det blir vel litt for enkelt, når alt kommer til stykket.

Den edle tanken om naturvern er tydeligvis skjøvet tilside, trass protester fra store lag hos befolkningen, ikke minst friluftsfolket. Videre er slike inngrep forstyrrende for skipsfart og enda til sjøforsvaret. Når det er sagt, vil nok denne E39 aldri bli en stabil og trygg fjordtrasé noe værgudene med jevne mellomrom vil sørge for.

På disse kanter av landet kjenner vi godt til hva ugunstig vær kan stelle istand, med stengte bruer, eksempelvis Sotra og Askøy, som blir å betrakte som «klopper» når man sammeligner med en tenkt forbindelse over Bjørnefjorden.

De som har sett slike fjordområder i storm vet hva det dreier seg om. Slike værforhold vil nok i perioder, kunne sette bom for all ferdsel, av rene sikkerhetsmessige grunner. Og med de konsekvenser dette medfører for en stamvei som E39.

Velger man i stedet indre veg-alternativ, via to korte bruer, der man følger allerede eksisterende fylkesveger som kan opprustes, gjennom Fusa og Tysnes. Dette er svært livskraftige bygder som ville få uante muligheter ved å være tilknyttet en stamvei og med forbindelse i flere retninger. Det vil gi store ringvirkninger både innen jordbruk fiske og industrireising.

En monsterbru over Bjørnefjorden til flere titalls milliarder kroner strider mot sunn fornuft, på bakgrunn av de negative momenter som er nevnt over. Langt viktigere blir det å skape utvikling og gode levevilkår i distriktene og samtidig slå ring om sårbar natur.