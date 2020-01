Eg ser i Nationen 3. januar at Animalia saman med næringa o.a. skal gjennomføra eit 4-årig forsøksprosjekt. Ein skal prøva få ny og auka kunnskap om «dyrevelferd hjå verpehøns for ein berekraftig verdiskaping i norsk eggproduksjon.»

Som ein del av arbeidet skal forskarane vitja ca. 60 bønder rundt om i landet. Føremålet er tydelegvis å prøva gjera prosjektet meir knytt til den praktiske næringa.

Likevel – eg stussar over tidspunktet for prosjektet. «Alle veit» at norsk eggproduksjon har gjennomgått eit fullstendig hamskifte siste 10-åra. Dette stort sett mot eigen vilje. Men «krav frå marknaden», frå dyrevernorganisasjonar og matvarekjeder, har tvinga dette ufaglege gjennom. Til dels også bifalt av bøndene sine eigne tillitsvalde.

Kva kunnskap om «velferdshøna» er det som manglar i dag? Byggjer krava som har påført næringa milliardar kr. Investeringar på usikkert eller sviktande grunnlag? Eller er hensikta å prøva sukra millioninvesteringane til mange frustrerte bønder?

For fakta om dei snart «utrydda» miljøinnreiingane har jo vore kjent lenge – i alle fall av oss bønder:

• mindre skader og dauding av hønene

• langt betre inneklima, både for hønene og bonden (mindre koldioksid/ammoniakk og støv)

• mindre fôrforbruk og større produksjon

• ikkje golvegg og mindre skitne egg

Idet heile – ei svært berekraftig og miljømessig verdiskaping som eg ser fram til vert dokumentert på ny i dette nye, litt overflødige millionprosjektet.

For eg reknar med at dei 60 bøndene i prosjektet, vil stå fram som garantistar for konklusjonar det er til å kjenna seg att i. Lukke til.