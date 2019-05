Hold kjeft og spis?

Jeg antar at dette er et pedagogisk grep for å få folk med liten tilknytning til primærnæringene til å omfavne landbruksinteressene. Jeg får sitere min gamle kjenning fra Rørostraktene: «Dom trur at kjøttet veks i butikkhyllom!» Det gjelder å skape forståelse for primærnæringenes virkelighet.

Det som vel ingen har diskutert, er om dette grepet kan skyve de delene av landbruket som ikke produserer hverken næringsmidler eller fôrressurser, bakover i folks bevissthet. Det være seg skogbruk, utnyttelse av andre utmarksressurser, som torvdrift eller jakt, fiske og sanking som ikke bare er matauk, produksjon av tekstiler, pels, lær og skinn, eller oppdrett av dyr, som hest, for andre formål. Samlet er det en ikke ubetydelig del av verdiskapingen i norsk landbruk, men ikke alle har sterke særorganisasjoner i ryggen.

Jeg kommer aldri til å forsvare avviklingen av pelsproduksjonen, men minner om at det ikke skjedde plutselig, men som en langsom og vedvarende sverting i offentligheten.

Annonse

Bondeorganisasjonene burde ha reagert umiddelbart da det ble fremført som argument mot pelsdyroppdretten at næringen ikke produserer noe som kan spises, og derfor er «unødvendig» og kan legges ned. For eksempel Arbeiderpartiets næringspolitiske (!) talsmann Terje Aasland, som sa at «vi trenger bøndene til å produsere bærekraftig mat, ikke bønder til å holde ville dyr i bur» (NRK, 28. oktober 2018).

Adresseavisen skrev på lederplass at «vi trenger bønder som produserer mat, ikke pels som eksporteres som luksusprodukter til rike utlendinger» (22. januar 2018). Live Kleveland i Dyrevernalliansen har også oppdaget at mange oppdrettere har kunnet leve av det, og ikke driver andre produksjoner, og ment at arealene som næringen legger beslag på, kunne vært dyrket (Aftenposten, 9. desember 2014). Pelsproduksjonen er neppe alene om det.

Noen har sågar konkludert med at pelsproduksjonen ikke er landbruk i det hele tatt. Dette vil vi sannsynligvis få høre igjen når dyrevern-, miljøvern- og klimapressgrupper av ulike grunner går løs på større næringer. Jeg kommer aldri til å forsvare avviklingen av pelsproduksjonen, men minner om at det ikke skjedde plutselig, men som en langsom og vedvarende sverting i offentligheten.

Venner av landbruket må trekke lærdom av det som skjedde, og stå samlet. Det er viktigere å forsvare retten til forstandig næringsutøvelse enn alltid å male det bildet som noen ønsker å se av bønder i solnedgang.