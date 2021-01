Hold fast på USA

USAs selvpåførte skadevirkninger på sitt demokrati er langt mer omfattende enn det Russland kunne drømme om å få til. Med dårlig skjult skadefryd var Russland raskt ute med å latterliggjøre det liberale demokratiet etter stormingen av Kongressen.

Russland forsøker kontinuerlig å destabilisere vestlige demokratier, og fyrer opp motsetninger for å polarisere befolkningen. Skal Putin-regimet overleve, er det avgjørende for Kreml at Vestens demokratier ikke fremstår som utstillingsvinduer for fred og velstand.

USAs demokrati er ikke hvilket som helst demokrati; det er verdens eldste konstitusjonelle demokrati og den frie verdens forpost. Hendelsene i USA har rystet USAs allierte. NATO er i utgangspunktet satt opp for å håndtere trusler utenfra, og ikke for å håndtere interne forhold. NATO er tuftet på et forsvar av frihet, demokrati og rettstat.

Når demokratiet trues i NATOs viktigste medlemsland, USA, trues også NATO. Samholdet i NATO utfordres både utenfra og innenfra.

Behovet for å blankpusse NATOs verdigrunnlag er åpenbart. Like viktig som et forsvar av eget territorium er forsvaret av egne verdier. Det er en kontinuerlig oppgave. Alliert samhold må gjenspeiles i ord og handling. Russlands splitt og hersk må for all del ikke få drahjelp av autoritære grupperinger i enkelte NATO-land.

USAs sikkerhetsgaranti er fundamental for Europas og Norges sikkerhet. SV og Rødt betakker seg for USAs sikkerhetsgaranti uten omsvøp til Norges sikkerhet. I 2021 er den sikkerhetspolitiske situasjonen langt mer uforutsigbar enn for få år tilbake. Forholdet mellom NATO og Russland er anspent. Kinas globale ambisjoner, økonomisk og militært er til å ta og føle på.

Norges sterke bånd til USA er historisk, kulturelt, økonomisk og sikkerhetspolitisk begrunnet. Det er ingen grunn til å slakke på båndene til USA etter mobbens storming av Kongressen. Tvert imot. Det er både i Norges og USAs interesse at båndene styrkes. Det norsk-amerikanske vennskapet har dype røtter og interessefellskapet er betydelig.

Regjeringen vil derfor arbeide for å videreutvikle det transatlantiske båndet parallelt med et tettere samarbeid med våre viktigste europeiske allierte.