Hoksrud kan redusere halal-importen

I Nationen 15/1 beklager landbruksminister Hoksund seg over at halal-kjøtt, der dyrene er slaktet uten bedøvelse, finner veien til Norge. Han viser til at vi har sterkt fokus på dyrevelferd i alle dyrets livsfaser, og oppfordrer folk til å droppe importen.

KLF kunne ikke formulert standpunktet det bedre selv! Og vi formulerte det faktisk selv i høring til departementet i 2014: ...Valg av slaktemetode i Norge tar utgangspunkt i dyrevelferd. Vi synes derfor det blir veldig spesielt om norske myndigheter skal stimulere til import av slakt av dyr som ikke har nytt godt av samme velferdsregime i siste fase av livet som vi har som krav i Norge.

KLF mente den gang at forslaget om importkvotene var unødvendig og burde avvises. Men daværende landbruksminister fra FrP innførte endringer i det administrative importvernet, i strid med vårt synspunkt. Forskriftsendringene innebar opprettelse av særkvoter for import av kjøtt slaktet uten bedøvelse, med basis i religiøse tradisjoner, til sammen 45 tonn Dette var tollkvoter, øremerket aktører som i utgangspunktet ønsker å importere kjøtt, slaktet på måter som ikke er tillatt i Norge. I tillegg ble det åpnet for at de generelle tollsatsene kan administreres ned for bestemte religiøse kvaliteter av kjøtt.

Om dagens landbruksminister ønsker å vise at norske myndigheter er mer opptatt av dyrevelferd enn billig kjøtt til enkelte trosretninger, kan tollkvotene og åpningen for administrativ tollnedsettelse med religiøse begrunnelses fra 2015 fjernes. Det er tilstrekkelig store generelle importkvoter av kjøtt i dag til at de som ønsker å importere halal-kjøtt slaktet el uten bedøvelse, kan gjøre det. Importen vil sannsynligvis bli mindre dersom ikke den norske stat legger til rette for rimelig import av slikt kjøtt gjennom en særskilt avgiftslettelse.