Frivillig skogvern? Nei, det burde heller hete frivillig tvangsvern.

Siste dagen i januar hadde Gjermund Andersen en artikkel i Nationen der han hyller frivillig vern av skog som gullkanta og noe av det lureste en kan gjøre, og som gir raske penger i dagens skogforvaltning.

For en som har vært igjennom en slik prosess føler jeg meg provosert til å komme med noen betraktninger for å kjøle ned Andersens begeistring over skogvern.

Først må jeg si at frivillig vern er selvfølgelig et mye bedre prinsipp enn tvangsvern, slik som da Trillemarka naturreservat ble til, med en total overkjøring av lokalbefolkningen og lokaldemokratiet. En overkjøring som Andersen og hans meningsfeller støtta fullt og helt og som skapte hat og mistillit som for mange av de inpliserte nok aldri vil gå helt over. Et bevis på at skog som har tilhørt folk og vært livsgrunnlaget i generasjoner ikke bare kan måles i raske penger.

En tredjedel av min skog har nå blitt endel av Juvsåsen Naturreservat. I disse dager er saken avslutta og vi har nå fått oppgjør. Denne saka tok 8 år, og ikke 1-2 år som Andersen påstår.

Det som skjedde før og under denne prosessen var at interessen for tilgrensa områder, fra Andersen og hans meningsfeller, økte på den måten at biologer var der og registrerte masse arter, hogst og annen skogbruksaktivitet ble påstått å være ulovlige, alt dette fordi Naturvernforbundet m.fl. tydeligvis ønska et større verneområde. Da blir det ikke slik som Andersen hevder at når en har fått et verna område på sin eiendom så kan resten av skogen benyttes som før.

Annonse

Erstatningen er litt over 2 millioner kroner per kvadratkilometer, og ikke opp mot 7 millioner som Andersen hevder, og dette er jo en engangserstatning. Erstatninga regnes ut fra en rein tømmerverdi som salg minus driftskostnader. Det betales ingenting for det som er grunnlaget for interesse for vern, nemlig artsfunn og biologisk mangfold som har kommet fordi det er hugget mindre enn tilvekst og at skogen har fått stå på overtid i forhold til vanlig omløpstid.

Det betales ikke ekstra for kvalitet, ingenting for tap av den merverdien som en kan få ved egen foredling, og heller ikke for framtidig tap av nyttbar skogproduksjon, og det er det dårligste ved heile ordninga.

I Midtvesten i USA har de rewilding-program for å tilbakeføre prerieland. Der får de betalt årlig erstatning, noe som er mye riktigere enn engangserstatning.

Min erfaring er derfor at det riktige navnet burde være frivillig tvangsvern. Fra å være stolt av min skog med miljøkvaliteter, har jeg nå desverre fått avsmak av stadig å ha fått innspill fra naturvernere på at jeg driver miljøkriminalitet og hvor ødeleggende og forferdelig jeg er som tar ut tømmer, sjøl om det er ved selektiv hogst (plukkhogst).

Kanskje burde jeg sagt nei takk til verneforslaget, men hadde et lite håp om at jeg kunne drive resten av skogen etter at jeg hadde gitt mitt bidrag.

Det er også noe merkelig i dagens debatt om natur. Grunnen til at vi har overlevd er at vi har høsta naturressurser, vi skal bruke, ikke forbruke, vi skal være endel av naturen, og i balanse med den, leve i den og med den, ikke sitte på utsida og være tilskuere og leve av overskuddet på oljeutvinninga.